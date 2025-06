Spotify augmente encore ses prix en France ! Voici combien vous allez payer

Après avoir secoué la Belgique et le Luxembourg, Spotify s’attaque à la France avec une nouvelle vague d’augmentations de prix. Dès le mois de juillet, tous les forfaits Premium passent à la vitesse supérieure côté tarif.

Les mails d’alerte ont déjà commencé à tomber dans les boîtes de réception. Pour les nouveaux arrivants, l’abonnement va coûter un peu plus cher à partir du 3 juin. Ceux qui sont déjà abonnés, quant à eux, ont 30 jours pour décider de rester et payer le nouveau tarif ou de résilier.

Les nouveaux tarifs de Spotify en France

Les tarifs sont déjà affichés noir sur blanc sur le site officiel de la plateforme. Les quatre forfaits majeurs augmentent, avec une hausse moyenne de 13,96 %, soit environ 1,77 € de plus chaque mois.

Le Premium Individuel grimpe de 11,12 € à 12,14 € par mois, tandis que le forfait Étudiant bondit à 7,07 €, contre 6,06 € jusque-là. Le Premium Duo passe à 17,20 € (au lieu de 15,17 €) et le Premium Famille atteint désormais 21,24 €.

Ce dernier dépasse la barre symbolique des 20 euros, alors qu’il était à 18,21 € un an plus tôt. Ces changements tarifaires placent désormais Spotify tout en haut du classement des abonnements les plus chers.

Spotify justifie ces augmentation par son besoin de continuer à innover dans ses produits et fonctionnalités pour offrir une expérience optimale.

Eh bien, les utilisateurs de Spotify ne sont pas contents de cette augmentation des prix. Les critiques n’ont ainsi pas tardé à pleuvoir.

De nombreux internautes dénoncent une hausse qui ne semble pas profiter aux artistes, dont la rémunération est toujours aussi floue, voire insuffisante.

Certains soupçonnent que cette hausse sert surtout à réparer les petits bugs techniques qui ont récemment secoué la plateforme… D’autres suggèrent que c’est pour financer les nouveaux projets de Spotify, comme le développement des podcasts et des livres audio.

Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c’est ce qu’un utilisateur de Reddit a évoqué. Ce dernier suppose que les gens n’écoutent pas toutes les musiques qu’on trouve sur Spotify.

Selon lui, la majorité des utilisateurs a des playlists favorites. Et que certains ne considèrent pas qu’ils paient autant pour écouter les mêmes albums à plusieurs reprises. Et j’en suis tout à fait d’accord.

Quoi qu’il en soit, je parie que beaucoup ont déjà envisagé de changer de plateforme. D’autant plus qu’ Apple Music, Deezer et Amazon Music maintiennent leur offre individuelle à 10,99 € par mois.

Et vous, comment avez-vous réagi à ce changement ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.