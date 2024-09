La dataviz, qu’est-ce que c’est ? – Définition, outils essentiels

La dataviz, ou la visualisation de données, est une pratique que l’on côtoie au quotidien sans se rendre compte, ne serait-ce qu’en ouvrant un journal ou en regardant la télévision. L’exemple le plus simple reste le sondage. Avec l’ère numérique, elle est devenue un puissant outil de communication.

Dataviz : une définition simple à comprendre

Il est normal de se poser la question « qu’est-ce que la dataviz ? ». Sans même la chercher alors qu’elle est sous nos yeux simplement en consultant tous types de sites Internet, de journaux ou de documentations diverses. Elle fait partie de notre vie quotidienne que nous le voulions ou non.

En fait, ce terme, contraction de « data visualisation », désigne l‘ensemble des techniques permettant de transformer des données brutes en représentations graphiques intuitives. Cela peut inclure des graphiques, des cartes, des diagrammes ou même des animations. L’objectif est de simplifier la compréhension de données souvent complexes, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

La société moderne, de plus en plus visuelle, privilégie l’aspect graphique à l’affichage brut des chiffres. La visualisation de données permet d’éclairer des phénomènes qui seraient autrement noyés dans une masse d’informations. Elle aide à clarifier les tendances et les corrélations que les tableaux de données traditionnelles ne montrent pas clairement.

Un exemple de Dataviz

La dataviz s’intègre parfaitement dans le concept de ce que l’on appelle le Storytelling. Il s’agit de créer une narration autour des données pour mieux capter l’attention de l’audience et rendre les informations plus engageantes. Par exemple, l’émission française #Data Gueule utilise des animations pour illustrer des phénomènes sociaux complexes de manière claire et percutante. Les graphistes et développeurs explorent de nouveaux formats, combinant infographies, animations et vidéos pour un impact maximal.

Une pratique aux applications multiples

Au-delà du journalisme, la dataviz est devenue essentielle dans de nombreux secteurs, notamment le marketing, les ressources humaines, la finance, et même l’éducation. Elle permet, par exemple, aux entreprises de présenter des rapports annuels illustrés, d’analyser des tendances de marché, ou encore de mettre en avant des indicateurs de performance de manière plus attrayante.

Des entreprises comme Google exploitent la dataviz pour expliquer des concepts complexes à un large public, comme le fonctionnement de leur moteur de recherche avec la page » How search works ? : from algorithms to answers. Ici, la firme de Mountain View explique, à ses interlocuteurs anglophones, comment elle fait fonctionner son moteur de recherche, ses missions et ses contraintes pour obtenir la réponse adéquate à la recherche d’un internaute.

En théorie, la dataviz demande de rassembler une équipe de professionnels. Deux métiers sont essentiels : le data scientist et l’infographiste. Le premier récolte les informations et les analyse, puis le second rend visible l’éclairage de l’expert par la représentation graphique. En pratique, on peut très bien se passer de cette équipe dans le cadre d’un projet à petite échelle.

La dataviz, des outils accessible à tous ?

Les étapes simples de création d’un projet Infogr.am.

Pour cela, des outils gratuits et simples d’utilisation sont à la disposition des entreprises. Si une société maîtrise la compilation de données dans un tableur Excel, il s’agira pour elle de trouver la meilleure représentation visuelle pour souligner son propos. Nul besoin d’être un artiste pour obtenir un résultat satisfaisant. Infogr.am est un site qui vous permet d’exporter vos fichiers Excel ou Open office vers sa plate-forme. La flexibilité de ce service permet de choisir un modèle préconçu et le personnaliser afin de l’adapter à votre projet.

Les nombreux thèmes de Picktochart permettent un grand choix de personnalisations.

Autre outil bien pratique, Piktochart. Celui-ci fonctionne également à partir de modèles, mais ne fait pas appel au tableur. Il est, en revanche, très utile quant il s’agit de faire une présentation à base de chiffres et de mots-clés. Après une prise en main de deux heures tout au plus, la plupart des utilisateurs seront en mesure d’utiliser la dataviz en complément de leurs méthodes de travail. Les opérations pour obtenir un résultat satisfaisant ne demandent donc pas un grand nombre de compétences. Une fois essayée, elle s’imposera comme une évidence.

Canva : Bien que principalement connu pour ses designs graphiques, Canva propose aussi des fonctionnalités de dataviz simples pour les débutants.

Des Solutions Avancées pour les Professionnels

Pour des projets plus complexes, il existe des outils de dataviz plus identifiés :

Datawrapper : Un outil open source permettant de créer des infographies à partir de jeux de données, très apprécié des journalistes.

: Un outil open source permettant de créer des infographies à partir de jeux de données, très apprécié des journalistes. D3.js : Une bibliothèque JavaScript pour manipuler les données et les représenter avec des éléments HTML, CSS et SVG. Elle offre une grande flexibilité pour créer des visualisations personnalisées.

: Une bibliothèque JavaScript pour manipuler les données et les représenter avec des éléments HTML, CSS et SVG. Elle offre une grande flexibilité pour créer des visualisations personnalisées. Tableau : Un logiciel puissant pour l’analyse de données et la création de tableaux de bord interactifs, très utilisé dans la business intelligence.

: Un logiciel puissant pour l’analyse de données et la création de tableaux de bord interactifs, très utilisé dans la business intelligence. Power BI : Une solution de Microsoft intégrée avec d’autres outils de l’écosystème Office, utile pour les professionnels qui souhaitent des rapports détaillés et interactifs.

