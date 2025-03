Protéger les infrastructures IA : Cisco et NVIDIA relèvent le défi

Cisco et NVIDIA révolutionnent l’infrastructure IA en entreprise avec une sécurité intégrée à tous les niveaux. Une avancée de taille pour un déploiement simplifié et sécurisé des usines IA.

Une architecture IA pensée pour la cybersécurité

Face à l’essor de l’intelligence artificielle en entreprise, Cisco et NVIDIA proposent une réponse conjointe : Secure AI Factory. Cette infrastructure intègre sécurité, réseau, calcul et stockage dans une approche unifiée. Objectif affiché : permettre aux entreprises de déployer rapidement des usines IA. Elles pourront ainsi protéger leurs données, modèles et processus sensibles.

Les technologies clés incluent les serveurs UCS AI avec NVIDIA HGX, le réseau Cisco Nexus Hyperfabric AI, et des partenaires de stockage certifiés. Côté sécurité, Cisco mise sur Hypershield et AI Defense pour stopper les menaces avant qu’elles ne compromettent les charges de travail IA.

Une offre modulaire et prête pour l’échelle

Disponible avant la fin 2025, Secure AI Factory se décline en version clé en main ou modulaire. Elle s’adapte à tous les environnements IT, existants ou nouveaux. Pour Cisco et NVIDIA, il s’agit de poser les fondations d’une IA industrielle sécurisée, prête à répondre aux exigences futures en matière de performance… et de conformité.

