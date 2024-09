Nvidia : l’IA est le seul moyen de continuer à améliorer les graphismes de jeux vidéo

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a exprimé que pour développer ultérieurement les graphismes dans les jeux, il est indispensable d’utiliser la mise à l’échelle basée sur l’intelligence artificielle.

TechSpot rapporte que le PDG de NVIDIA Jensen Huang est persuadé d’une chose : on ne peut pas réaliser l’infographie s’il n’y a pas eu de l’intelligence artificielle. Cette technologie a déjà montré qu’elle est capable de bouleverser le domaine du jeu vidéo de différentes manières, et maintenant, elle pourrait améliorer leurs graphismes.

Pourquoi l’intelligence artificielle est-elle indispensable pour booster les graphismes de jeux vidéo ?

« Nous ne pouvons plus faire de l’infographie sans intelligence artificielle », déclare Jensen Huang. « Nous calculons un pixel, nous en déduisons les 32 autres. C’est incroyable… Et nous hallucinons, si vous voulez, les 32 autres, et cela semble stable dans le temps, cela semble photoréaliste, et la qualité de l’image est incroyable, les performances sont incroyables. »

Ce géant de la puce électronique pense que la mise à l’échelle basée sur l’IA est davantage vitale. Dans le futur, la technologie graphique pourrait devenir encore plus avide de ressources, et c’est là qu’on a besoin de plus en plus de cette technique de mise à l’échelle basée sur l’intelligence artificielle.

Cette dernière se révèle être d’une grande aide pour atteindre des fréquences d’images jouables sur une large gamme de systèmes. Il en est de même pour les ordinateurs de bureau haut de gamme et les consoles portables.

Plusieurs modèles de technologie de mise à l’échelle alimentée par l’IA dans le jeu

De nombreuses entreprises proposent cette solution. Néanmoins, NVIDIA est le pionnier avec sa technologie DLSS. Il n’est pas étonnant si elle fait pression pour des upscalers.

Sachons que ce modèle DLSS est formé sur des images de haute qualité pour rétablir les détails et développer des résultats plus nets et plus propres.

Intel possède également sa propre technologie de mise à l’échelle appelée XeSS permettant d’accroître par deux les performances de certains jeux. De ce fait, on peut augmenter la fréquence d’images sans perte significative de qualité d’image.

La technologie XeSS d’Intel fonctionne de manière presque identique à DLSS de NVIDIA. La différence est que celle d’Intel peut prendre en charge les cartes graphiques de plusieurs fabricants, alors que DLSS est réservée aux cartes graphiques de sa maison mère.

Actuellement, il n’y a qu’une seule technologie de mise à l’échelle d’AMD qui n’utilise pas l’intelligence artificielle. Il s’agit du FSR (FidelityFX Super Resolution). Cette technologie se sert d’une combinaison de mise à l’échelle temporelle et spatiale, d’anticrénelage ainsi que d’autres techniques pour booster la qualité des images à basse résolution.

Notons cependant que la prochaine version de FSR 4.0 sera basée sur l’IA.

Il y a également Microsoft qui vient d’introduire sa fonctionnalité nommée Auto Super Resolution. Cette dernière se sert de l’IA pour optimiser la qualité des jeux en temps réel. Le problème est qu’elle est très exigeante pour l’appareil de l’utilisateur et très peu de jeux la prennent en charge.

Qu’en pensez-vous ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.