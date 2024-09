Nvidia révèle son plan pour dominer l’IA : voici ce qui arrive !

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a levé le voile sur sa vision audacieuse pour l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) lors de la conférence Communacopia + Technology de Goldman Sachs. Il a mis en lumière les atouts compétitifs de Nvidia et souligné le rôle crucial de l’infrastructure dans l’essor de l’IA.

Pour Jensen Huang, l’intelligence artificielle va bien au-delà des considérations matérielles. Selon lui, l’accent doit être mis sur l’infrastructure qui soutient l’ensemble des systèmes. Lors de sa présentation du 11 septembre, Huang a souligné que l’IA repose sur des architectures complexes plutôt que sur des puces isolées. Cette vision holistique permet à Nvidia de maintenir son avance sur le marché.

Nvidia au cœur de deux révolutions technologiques

Nvidia fait bien plus que développer des puces. L’entreprise se place au centre de deux grandes tendances technologiques. La première touche la transition des centres de données traditionnels basés sur des processeurs (CPU) vers des architectures accélérées par GPU. Cette évolution optimise la gestion de vastes volumes de données.

La seconde tendance concerne l’IA générative, qui permet aux machines d’apprendre et de créer du contenu original à partir de données existantes. Ces innovations révolutionnent la programmation et le développement logiciel.

La loi de Moore appartient au passé

Huang affirme que la loi de Moore, qui prévoyait un doublement des transistors sur une puce tous les deux ans, est désormais dépassée. Aujourd’hui, selon lui, l’industrie fait face à une « inflation des calculs« . Pour répondre à ce défi, il suggère de densifier les centres de données afin de maximiser leur efficacité. Cette stratégie pourrait permettre des calculs à une échelle sans précédent.

L’impact immédiat sur les marchés financiers

L’optimisme de Huang sur l’avenir de son entreprise a trouvé un écho rapide sur les marchés financiers. Suite à son discours, l’action Nvidia a grimpé de plus de 8 %. Cette hausse a effacé une partie des pertes subies après la publication des résultats du deuxième trimestre en août. L’entreprise avait affiché des bénéfices supérieurs aux attentes, mais certains investisseurs espéraient une croissance encore plus forte, ce qui avait entraîné une baisse de l’action.

La dépendance de Nvidia aux semi-conducteurs produits en Asie soulève des inquiétudes géopolitiques. Les investisseurs s’interrogent sur les risques potentiels pour les livraisons et les revenus de l’entreprise. Huang reste confiant. Selon lui, Nvidia pourrait s’adapter en changeant de fournisseurs grâce à son portefeuille de propriété intellectuelle. Toutefois, il reconnaît que ce changement pourrait entraîner une baisse de la qualité et de la performance des produits.

Blackwell, au centre de la stratégie IA de Nvidia

Huang a également mis en avant la plateforme Blackwell, lancée par Nvidia en mars. Cette technologie permet l’exécution en temps réel d’IA générative sur des modèles massifs. L’entreprise conçoit désormais des systèmes intégrés complexes. Cette approche rappelle les méthodes des années 1990 dans la construction d’ordinateurs.

La plateforme Blackwell symbolise l’engagement de Nvidia à repousser les limites de l’IA générative. Huang a précisé que cette technologie permet aux entreprises de travailler sur des modèles de mille milliards de paramètres. Cette échelle impressionnante montre les capacités de l’entreprise à répondre aux besoins croissants du marché.

Nvidia a surmonté les défis de production pour Blackwell. Huang a assuré que les livraisons commenceront au quatrième trimestre. Il prévoit aussi une mise à l’échelle pour l’année prochaine. Il a également souligné l’énorme demande pour cette technologie. Les clients sont impatients de bénéficier des avantages compétitifs offerts par cette infrastructure.

L’ambition de Jensen Huang semble sans limite. Avec enthousiasme, il décrit une vision où chaque ingénieur logiciel travaille en tandem avec des « ingénieurs numériques compagnons« . Ces assistants numériques sont disponibles en permanence. Selon Huang, cette collaboration est la clé pour libérer tout le potentiel de l’IA.

Avec des progrès significatifs dans l’IA générative et une stratégie axée sur l’infrastructure, l’entreprise se positionne comme un leader incontournable. Jensen Huang repousse les limites et transforme non seulement l’industrie des semi-conducteurs, mais aussi le paysage informatique global. Pour Nvidia, l’avenir de l’IA est entre les mains de ceux qui osent imaginer au-delà des simples puces.



