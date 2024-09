GenMotion : tout savoir sur l’IA qui va révolutionner le développement de jeux vidéo

À l'IFA 2024 de Berlin, Winking Studios a présenté GenMotion, une IA qui promet de révolutionner le développement de jeux vidéo. Cet outil vise à simplifier et à enrichir le processus de création d'animations 3D. Quelques lignes d'instructions et vous voilà servi avec des animations de haute qualité.

GenMotion : l'IA qui révolutionnera le développement de jeux vidéo

Lors de la conférence de presse d'Acer à Berlin, Winking Studios a présenté GenMotion. Il s'agit d'une nouvelle IA générative qui vise à simplifier la création d'animations de jeux vidéo. Cet outil génère des animations 3D de haute qualité à partir de simples instructions textuelles. Cela signifie que les développeurs n'ont plus à passer des heures à manipuler des outils complexes. Ingénieux non ?

Mais ce n'est pas tout ! GenMotion propose aussi des options de personnalisation avancées qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des créateurs de jeux. L'application est actuellement en version bêta et disponible sur le site officiel de GenMotion.AI. N'hésitez pas à tester cet outil de pointe et apprêtez-vous à voir votre créativité et votre productivité décuplées !

Qu'est-ce qui rend GenMotion si intéressant ?

L'un des principaux avantages de GenMotion réside dans sa compréhension des besoins spécifiques des développeurs et animateurs de jeux. Il est conçu, par une société expérimentée du domaine, pour s'intégrer harmonieusement aux flux de travail existant. Et ce, en tenant compte des méthodes et techniques utilisées par les professionnels de l'industrie actuelle.

Autre avantage qui fait le charme de GenMotion : ses données d'entraînement sont protégées. Winking Studios a veillé à ce qu'elles soient couvertes par des droits d'auteur. Et aussi que le processus de capture soit enregistré et documenté sur la blockchain. En plus, un cabinet d'avocats réputé a audité le flux de travail pour garantir que tout soit conforme aux normes internationales. Ce qui permet aux créateurs de jeux vidéo d'utiliser GenMotion en toute confiance, sans craindre des problèmes de droits d'auteur.

Winking Studios : un expérimenté du domaine

Winking Studios est une société d'externalisation artistique pour des géants de l'industrie comme Activision, Ubisoft et Square Enix. Grâce à ses expériences, il semble bien placé pour lancer un outil d'animation par IA générative. Sa connaissance des besoins des animateurs et des concepteurs de jeux vidéo est un gage de qualité indéniable. Toutefois, le secteur est actuellement en plein essor.

Des applications comme Adobe Character Animator, Blender et DeepMotion ont déjà ouvert la voie. Mais en vain puisque les grands studios de jeux restent prudents. Nvidia a testé sa technologie ACE pour créer des PNJ interactifs. Toutefois, il a dû ajouter des garde-fous, NeMo Guardrails, pour éviter les dérives. Ubisoft a lancé un créateur de PNJ interactif, sans plan clair pour l'intégrer dans un jeu AAA.

Ces professionnels attendent donc de découvrir comment GenMotion s'en sortira. Winking Studios, de son côté, espère que sa technologie réussira là où d'autres ont échoué. La société pense pouvoir surmonter ces obstacles et convaincre les grands studios d'adopter GenMotion.

