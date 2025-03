Ces chercheurs ont réussi à recycler les batteries lithium… dans l’huile de friture !

Des scientifiques de l’Université de Leicester ont mis au point une technique de recyclage des métaux issus de batteries lithium-ion usagées en utilisant de l’eau et de l’huile de friture. Découvrez ici tous les détails !

Il s’agit d’une méthode qui consiste avant tout à purifier les métaux précieux à température ambiante selon un communiqué de presse. Notons d’ailleurs que le procédé se fait en seulement quelques minutes.

Aujourd’hui, nous sommes en transition vers des sources d’énergie plus écologiques et un abandon progressif des combustibles fossiles. C’est pour cette raison que nous avons beaucoup misé sur les batteries lithium-ion, capables de stocker d’importantes quantités d’énergie.

Présentes partout, ces batteries alimentent aussi bien les véhicules électriques (VE) et le réseau énergétique que le téléphone ou l’ordinateur sur lequel vous lisez ces lignes.

Savez-vous que plus de 40 millions de véhicules électriques et plus de 10 milliards d’appareils électroniques fonctionnent avec des batteries Li-ion.

Néanmoins, sans une réglementation spécifique, les fabricants n’envisagent pas de créer des matériaux qui faciliteraient leur recyclage une fois en fin de vie. Sachez par ailleurs qu’actuellement, des techniques rudimentaires comme la pyrométallurgie et l’hydrométallurgie sont employées pour extraire les métaux précieux qu’elles contiennent.

Lorsque les batteries Li-ion arrivent en fin de vie, elles sont collectées puis broyées en fragments plus petits. C’est qui forme la substance appelée « masse noire ». Ce mélange contient du carbone sous forme de graphite, ainsi que des métaux comme le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse, selon la composition de la batterie.

Les méthodes traditionnelles de recyclage utilisent des températures élevées et des traitements acides pour récupérer ces métaux. C’est ce qui alourdit encore l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement des batteries Li-ion.

Recycler des batteries Li-ion dans de l’huile de friture ?

Une équipe de chercheurs de l’Université de Leicester a mis au point une approche plus durable en exploitant simplement de l’eau et de l’huile de cuisine.

Comme pour la technique de recyclage traditionnelle, la méthode vise à extraire les métaux précieux des batteries usagées.

Cette technologie, en cours de brevetage, permet de purifier directement la « black mass » ou la « masse noir », un sous-produit composé d’anode, de cathode et d’autres matériaux peu valorisés à température ambiante.

Leur approche repose sur la formation de nanoémulsions, créées en dispersant une infime quantité d’huile dans l’eau, stabilisée grâce à des ultrasons.

Cette avancée a été mise en avant par le professeur Andy Abbott et le Dr Jake Yang dans le cadre du projet ReLiB, soutenu par la Faraday Institution. Selon leurs recherches, les nano-gouttelettes d’huile s’attachent au carbone présent dans la « black mass », jouant le rôle d’un liant pour regrouper les particules hydrophobes de graphite.

Ces agrégats huile-graphite remontent ensuite à la surface de l’eau, tandis que les oxydes métalliques hydrophiles, comme le lithium, le nickel et le cobalt, restent intacts.

Pour rappel, cette technologie mise au point par ces scientifiques britanniques pourrait révolutionner l’industrie du recyclage des batteries et jouer un rôle clé dans l’avenir de l’énergie verte.

En optimisant le processus de recyclage tout en réduisant son impact environnemental, cette innovation pourrait accélérer la transition vers les énergies renouvelables. En plus, je pense qu’elle peut limiter notre dépendance aux combustibles fossiles.

Vous pensez que cette nouvelle technique de recyclage de batterie Li-ion serait pratique ?

