Le nucléaire : une source d’énergie limitée dans la lutte contre le changement climatique

Malgré ses faibles émissions de gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire doit surmonter d'importants obstacles techniques et financiers pour jouer un rôle significatif dans l'atténuation du réchauffement climatique.

Bien que l'énergie nucléaire soit reconnue pour ses faibles émissions de gaz à effet de serre, elle ne représente actuellement qu'une fraction mineure du mix énergétique mondial. Selon les données disponibles, les centrales nucléaires ne contribuent qu'à hauteur de 10% à la production globale d'électricité et seulement 4% de l'ensemble de la production énergétique. Ce constat souligne les défis auxquels cette filière est confrontée pour jouer un rôle significatif dans l'atténuation du changement climatique.

Des contraintes techniques et financières majeures

L'expansion de l'industrie nucléaire se heurte à des obstacles techniques et financiers de taille. La construction d'une centrale nucléaire nécessite un savoir-faire industriel et des capacités de gestion des risques que la majorité des pays ne possèdent pas. De plus, les investissements requis sont colossaux, limitant ainsi l'accessibilité de cette technologie pour de nombreuses nations.

Malgré les projets en cours, principalement en Chine où 22 réacteurs sont actuellement en construction, le rythme de déploiement reste lent. En effet, il faut compter entre 5 et 10 ans en moyenne pour mettre un nouveau réacteur en service. Parallèlement, plus d'une centaine de centrales existantes approchent de leur fin de vie, atténuant l'impact des nouveaux projets.

Des perspectives limitées d'ici 2050

Face à ces contraintes, les experts de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estiment que, même en accélérant considérablement les constructions, le nucléaire ne pourra au mieux que maintenir sa part actuelle dans le mix énergétique d'ici 2050. Selon les scénarios de l'AIE, l'essentiel de la production électrique à l'horizon 2050 proviendra des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien.

Bien que l'énergie nucléaire présente l'avantage d'émettre peu de gaz à effet de serre, son déploiement à grande échelle reste un défi majeur. Les obstacles techniques, financiers et les délais de construction limitent considérablement son potentiel à court et moyen terme dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, les efforts devront se concentrer principalement sur le développement accéléré des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Optimiser les processus grâce à l'IA

Bien que confrontée à des défis majeurs, l'industrie nucléaire pourrait tirer parti des avancées de l'IA pour optimiser ses processus et améliorer son efficacité. Les systèmes d'IA ont en effet le potentiel de rationaliser diverses étapes, de la conception des centrales à leur exploitation en passant par la gestion du cycle de vie des combustibles nucléaires.

Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent par exemple être utilisés pour analyser d'immenses quantités de données en temps réel, permettant ainsi de détecter plus rapidement les anomalies et d'anticiper les éventuels dysfonctionnements. Cette surveillance proactive pourrait contribuer à accroître la sûreté et la fiabilité des installations nucléaires.

