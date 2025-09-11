iPhone Air vs Galaxy S25 Edge : pour quel smartphone ultra-fin craquer ?

Apple et Samsung proposent chacun leur modèle ultra-fin haut de gamme , l’iPhone Air face au Galaxy S25 Edge. Dans cette quête de l’ultra-finesse, chaque millimètre compte, mais les compromis techniques pèsent lourd dans la balance.

La finesse du design

Apple présente l’iPhone Air avec une épaisseur de 5,6 mm et un poids plume de 165 g. Son châssis en titane brossé, robuste et élégant, s’accompagne du Ceramic Shield 2 en façade.

À l’arrière, un bandeau discret, baptisé plateau, accueille un unique capteur photo parfaitement intégré.

Le Galaxy S25 Edge affiche 5,8 mm d’épaisseur pour 163 g. Samsung opte aussi pour un cadre en titane, associé à un dos en verre mat Gorilla Glass Ceramic 2. Son double capteur photo vertical s’intègre harmonieusement dans la surface.

Les deux modèles bénéficient de la certification IP68. L’iPhone Air offre toutefois une meilleure résistance, supportant 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, contre 1,5 mètre pour le S25 Edge.

La quête de finesse se traduit par un haut-parleur mono en façade pour l’iPhone Air, tandis que le S25 Edge propose un son stéréo, puissant et de bonne qualité.

La batterie reste le talon d’Achille. L’iPhone Air embarque 3149 mAh, offrant environ une journée d’usage ou 27 heures de vidéo, compensées par la charge sans fil MagSafe. Le S25 Edge, avec 3 900 mAh, peine également en usage intensif.

La charge filaire favorise Samsung à 25 W contre 20 W pour Apple, mais la charge sans fil MagSafe de l’iPhone Air à 20 W dépasse les 15 W du S25 Edge.

iPhone Air et le S25 Edge, écrans d’exception en duel

L’iPhone Air intègre une dalle Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces, avec une résolution de 1260 x 2736 pixels. Son rafraîchissement ProMotion 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits offrent une lisibilité en extérieur.

Le Galaxy S25 Edge propose un écran LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces, plus grand et défini en 1440p, avec rafraîchissement adaptatif et luminosité de 2600 nits. Les deux écrans figurent parmi les meilleurs du marché.

Pour conserver cette finesse, des compromis techniques s’imposent. L’iPhone Air se limite à un capteur arrière unique de 48 mégapixels, complété par le traitement algorithmique de l’A19 Pro simulant un téléobjectif 2x de 12 mégapixels.

Il n’offre ni zoom optique ni ultra-grand-angle, mais la caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels assure de bons selfies.

Samsung mise sur la polyvalence : un capteur principal de 200 mégapixels hérité du S25 Ultra, associé à un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Les deux modèles ne disposent pas de téléobjectif optique dédié.

Fonctionnalités et performance

L’iPhone Air inaugure la puce A19 Pro gravée en 3 nanomètres. Elle s’accompagne de la puce C1X pour la connectivité cellulaire et de la N1 intégrant Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 et Thread.

Le Galaxy S25 Edge répond avec le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Une version optimisée de Qualcomm, soutenue par 12 Go de RAM.

Pour l’utilisateur moyen, les différences restent mineures, mais des tests montrent une tendance à la surchauffe du S25 Edge sous charge lourde, un point à surveiller pour l’iPhone Air dans son châssis compact.

L’iPhone Air fonctionne sous iOS 26, intégrant Apple Intelligence avec des fonctionnalités IA comme la traduction en temps réel et la recherche visuelle. Samsung mise sur Android 15 avec One UI 7, enrichi de Galaxy AI et Gemini de Google, offrant plus de personnalisation.

Enfin, En France, l’iPhone Air démarre à 1229 € pour 256 Go et grimpe à 1729 € pour 1 To. Le Galaxy S25 Edge s’affiche à 1099 € pour 256 Go après promotion et 1219 € pour 512 Go.

