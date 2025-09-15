iOS 26 enfin dispo : toutes les nouveautés et comment télécharger

Ça y est, le grand jour est arrivé pour les fans d’iPhone. iOS 26 arrive avec un lot de nouveautés qui vont faire saliver. Vous pouvez désormais découvrir ce que système d’exploitation a dans le ventre.

Apple tient parole. iOS 26 est disponible dès aujourd’hui. En effet, comme à son habitude, la firme choisit le lundi entre l’annonce et le lancement de ses nouveaux iPhone pour déployer la mise à jour.

Pour iOS 26, les utilisateurs ont droit à de vraies nouveautés. Au menu ? Une nouvelle interface, des applis inédites et un téléchargement déjà disponible. Il n’est même pas nécessaire d’attendre le lancement.

Les grandes nouveautés d’iOS 26

Le premier changement qui saute aux yeux, c’est la nouvelle interface. Appelée Liquid Glass, elle donne l’impression que vos applications flottent derrière une vitre. Vous pouvez même ajuster le niveau de transparence pour un rendu unique.

Ensuite, cette mise à jour promet aussi des améliorations au niveau de l’autonomie. En effet, Apple assure une gestion optimisée de la batterie. Vous pourrez donc utiliser votre iPhone encore plus longtemps.

iOS 26 va aussi séduire ceux qui détestent décrocher aux appels masqués. Parce que cette mise à jour introduit le filtrage intelligent par IA. Deux nouvelles applis font également leur entrée. D’abord, « Jeu », qui centralise vos expériences vidéoludiques. Ensuite, « Aperçu », pensée pour ouvrir rapidement vos fichiers et documents.

Téléchargez la mise à jour en toute simplicité

iOS 26 et ses nouveautés sont déjà disponibles pour tous les appareils compatibles. Vous pouvez l’avoir ainsi dès maintenant si vous avez un iPhone 11 ou plus, ainsi que l’iPhone SE 2020.

En effet, Apple a déjà mis la version finale d’iOS 26 sur le programme de beta publique. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez l’installer dès maintenant, sans attendre le déploiement officiel prévu ce soir.

Une fois l’installation terminée via le programme bêta, n’oubliez pas de désactiver ce mode. Rendez-vous simplement dans les réglages de votre iPhone, puis dans « Mise à jour logicielle ». Désactivez ensuite l’option bêta pour ne recevoir que les futures versions stables d’iOS 26.

Sachez qu’iOS 26 n’arrive pas seul. Les autres systèmes Apple, comme macOS 26 Tahoe et iPadOS 26, bénéficient eux aussi de mises à jour. C’est pareil pour tvOS 26, watchOS 26 et le HomePod. Bref, c’est tout l’écosystème de la marque à la pomme qui évolue en même temps.

