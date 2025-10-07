Dacia Spring 2026 : la voiture électrique la moins chère de France

La citadine électrique Dacia Spring 2026 gagne en puissance, autonomie et modernité tout en restant sous la barre des 20 000 €.

La Dacia Spring 2026 conserve le design emblématique de la série, avec des améliorations techniques et structurelles notables. Cette génération ne change pas radicalement d’apparence, mais le constructeur a concentré ses efforts sur la fiabilité et les performances.

Une citadine électrique fidèle à sa vocation

La Dacia Spring 2026 repose sur une plateforme renforcée et adaptée aux nouvelles motorisations. Deux blocs électriques de 70 chevaux et 100 chevaux remplacent les anciens moteurs.

L’architecture du moteur a été repensée avec un système 7-en-1. Cette structure intègre moteur, chargeur, onduleur et autres composants essentiels. Cela réduit les pertes d’énergie et améliore le rendement.

Sa consommation moyenne baisse de 9 % pour atteindre 12,4 kWh/100 km selon le cycle WLTP. Les accélérations s’améliorent aussi. La version 100 chevaux passe de 80 à 120 km/h en 6,9 secondes, contre 14 secondes pour l’ancien modèle de 65 chevaux.

Une batterie plus durable

La Dacia Spring 2026 intègre une nouvelle batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate). Plus sûre, plus durable et moins chère à produire, elle ne contient pas de métaux rares et résiste mieux à la chaleur.

Sa capacité atteint 26,8 kWh bruts, dont 24,3 kWh utiles. Sa nouvelle batterie améliore l’équilibre de la voiture avec 50 kg de plus à l’avant et 10 kg de moins à l’arrière.

Avec un poids total de 1 013 kg, la Spring demeure très légère. Son autonomie atteint 225 km selon le cycle WLTP, largement suffisante pour les trajets quotidiens.

La recharge progresse également. Le chargeur DC 40 kW permet de passer de 20 à 80 % en moins de 30 minutes. Et le chargeur AC 7 kW complète la batterie en un peu plus de trois heures sur une borne domestique. La fonction V2L autorise même à alimenter des appareils électriques directement depuis la voiture, pratique pour la maison ou les sorties.

La Dacia Spring 2026 gagne en tenue de route

Le constructeur a aussi retravaillé le châssis et la suspension. La Dacia Spring 2025 reçoit une barre anti-roulis à l’avant, de nouveaux amortisseurs et une direction assistée recalibrée.

Avec des roues de 15 pouces disponibles dès la finition Expression, la citadine gagne en confort et en tenue de route. Son aérodynamisme s’améliore avec un spoiler arrière et un carénage sous le plancher, réduisant la résistance à l’air.

Le coffre conserve un volume pratique de 308 litres et peut atteindre 1 004 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Huit teintes sont proposées, dont un nouveau bleu Seafoam.

La Dacia Spring 2026 reste fidèle à son argument phare : un tarif inférieur à 20 000 euros. La gamme se compose de trois finitions.

L’Essential 70 ch démarre à 16 900 €, avec écran conducteur 7 pouces, vitres avant électriques et régulateur de vitesse. L’Expression 70 ch à 18 900 € ajoute la climatisation et des jantes de 15 pouces. Enfin, l’Extreme 100 ch à 19 700 € intègre un écran multimédia de 10 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, les vitres arrière électriques et des finitions soignées.

Ce positionnement reste possible grâce à la production en Chine via un partenariat avec Dongfeng. Cette délocalisation exclut toutefois le véhicule du bonus écologique français, réservé aux modèles fabriqués en Europe. Pour compenser, Dacia adopte une politique de prix agressive et propose des offres liées à la prime énergie CEE, qui peut réduire la facture d’environ 380 euros.

