Agent Builder : tout savoir sur cette révolution IA qu’OpenAI vient de dévoiler

Le 6 octobre 2025, lors du DevDay, la conférence annuelle pour les développeurs, OpenAI a présenté son Agent Builder. Verdict ? Il promet de faire forte impression.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

OpenAI ne se contente pas de faire évoluer ses modèles. La firme américaine veut aller encore plus loin dans l’automatisation. Elle a ainsi développé de nouveaux outils pensés pour permettre à chacun de créer facilement ses propres agents intelligents.

Parmi eux figure l’Agent Builder, qu’OpenAI présente comme un véritable coup de pouce pour les développeurs. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté.

Agent Builder : le tout nouvel outil d’OpenAI

Le 6 octobre 2025, OpenAI vient de lancer l’Agent Builder, un outil qui s’annonce majeur. Il s’agit d’une plateforme qui permet de créer des agents d’IA sur mesure.

Pour ceux qui ne le savent pas, ces agents sont la clé de l’automatisation. Ils promettent de révolutionner la gestion des tâches au quotidien.

Ce qui rend l’Agent Builder unique et potentiellement révolutionnaire, c’est que son usage ne nécessite aucune compétence en programmation. Oui, on n’a pas besoin de savoir coder pour créer un agent d’IA. La barrière technique, qui en a longtemps freiné plus d’un, est (enfin) levée.

Ainsi, avec Agent Builder d’OpenAI, développer un agent IA est devenu à la hauteur de presque tout le monde. D’ailleurs, Altman le décrit comme une sorte de Canva pour la création d’agents.

« C’est une méthode rapide et visuelle pour concevoir la logique, les étapes et les idées », explique-t-il. « Elle s’appuie sur l’API de réponses que des centaines de milliers de développeurs utilisent déjà. »

Un des outils du kit pratique d’OpenAI

En principe, tout se passe sur une interface graphique claire et intuitive. En plus, avec Agent Builder, il est possible d’imaginer son propre agent d’IA, et de définir précisément les actions qu’il doit accomplir.

Vous pouvez même le connecter à des services populaires comme Slack ou Gmail. Le but est d’automatiser les tâches répétitives. Ce qui permet donc de gagner du temps au quotidien et de se concentrer sur l’essentiel.

Bien sûr, l’Agent Builder est impressionnant à lui seul. Mais pour en tirer tout le potentiel, il ne fonctionne pas isolément.

OpenAI a pensé plus large en lançant un ensemble complet d’outils baptisé AgentKit. Ensemble, ces modules forment un véritable écosystème destiné à simplifier la vie des développeurs et des entreprises.

Parmi ces outils, ChatKit joue un rôle clé. Il assure en effet d’intégrer facilement un agent dans une application. Cela avec une interface de chat fluide et soignée. Plus besoin de passer des heures à concevoir soi-même une interface. C’est ce qui rend d’ailleurs les agents plus interactifs et agréables à utiliser.

Le registre des connecteurs est aussi un composant tout aussi important. Il s’agit d’un espace central où il est possible de gérer la façon dont les outils et les données se connectent entre les différents produits OpenAI.

Certes, AgentKit est un ensemble complet d’outils pour les développeurs et les entreprises, facilitant la construction, le déploiement et l’optimisation des agents IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.