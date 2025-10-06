Coller des radiateurs SSD sur l’iPhone 17 : l’astuce de ouf pour le booster

Ils ont transformé l’iPhone 17 en un hérisson métallique pour survivre à la chaleur de l’A19 Pro en collant des radiateurs SSD sur son dos. Mais entre le bricolage extrême et l’ingénierie d’Apple, la différence est nette.

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple a revu sa copie en matière de refroidissement. Exit les critiques sur les modèles précédents qui surchauffaient à la moindre sollicitation. Place à une chambre à vapeur et un châssis en aluminium qui maintiendra la puissance de l’A19 Pro. Et cela, sans transformer l’appareil en plaque chauffante. Pendant ce temps, certains bricoleurs extrêmes montrent, à leur façon, où se situent les limites du refroidissement passif. Et aussi à quel point la solution officielle d’Apple est plus élégante.

Apple et les bricoleurs corrigent chacun la chauffe avec l’iPhone 17

The iPhone 17 Pro features an aluminum body and vapor chamber cooling! No more titanium pic.twitter.com/i1YApnmjzP — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

Ainsi, avec l’iPhone 17, Apple a ajouté une chambre à vapeur et un châssis en aluminium pour mieux dompter son processeur A19 Pro. Cette nouvelle architecture répartit la chaleur intelligemment à travers le téléphone, contrairement aux 15 Pro et 16 Pro. Ces derniers qui sont critiqués pour leur tendance à brûler les doigts.

Mais avant ça, un bricoleur a tenté un hack complètement fou. Il a collé cinq radiateurs SSD M.2 sur le dos de son iPhone. Et aussi absurde soit-il, ce bricolage marche. Dans un test 3DMark, l’iPhone 17 modifié atteint plus de 90 % de stabilité, contre 61 à 72 % pour un 17 Pro normal.

Les radiateurs SSD empêchent donc le processeur de l’iPhone 17 Pro de s’étrangler sous la chaleur. La physique fait son job, mais l’ergonomie prend cher. Oublions direct l’idée de répondre à un appel ou de mettre le machin dans une poche.

A smartphone performance enthusiast used multiple M.2 SSD coolers on the back of iPhone 17 Pro Max, allowing the device to obtain a 90% stability in one of the most taxing benchmark applications, 3DMark’s Steel Nomad Light Unlimited. pic.twitter.com/TbMqRzdy3c — Wccftech (@wccftech) October 2, 2025

Plutôt que d’opter pour un look Transformers, Apple a choisi une solution interne élégante pour l’iPhone 17. La chambre à vapeur, remplie d’eau déionisée, évacue la chaleur du processeur vers le châssis en aluminium. Elle agit donc comme un dissipateur géant.

Par conséquent, les performances du smartphone tiennent 40 % plus longtemps. Qui plus est, la batterie vieillit moins vite, de 20 à 30 % de durée de vie en plus et le design reste toujours aussi fin.

