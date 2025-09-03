iPhone 17 Pro : la chambre à vapeur très attendue se dévoile enfin

Apple serait enfin sur le point de résoudre l’un des problèmes les plus frustrants des iPhones. Les dernières rumeurs suggèrent sur l’Iphone 17 Pro bénéficierait d’une chambre à vapeur pour éviter la surchauffe. Des photos ont même fuité.

La galère d’un iPhone qui chauffe, on la connaît tous. Que ce soit en pleine session de jeu, pendant une charge rapide, ou juste en plein été, la sensation d’un appareil brûlant dans la main est pour le moins désagréable. Mais ce problème pourrait bientôt appartenir au passé.

En effet Apple aurait enfin trouvé une solution. D’après le développeur iOS LusiRoy8, l’iPhone 17 Pro pourrait être le premier à intégrer une chambre à vapeur pour optimiser sa dissipation thermique.

Un effort sur la gestion de la chaleur

Apple semble enfin vouloir s’attaquer au problème de la chauffe sur ses prochains iPhone. D’après les rumeurs, le futur iPhone 17 Pro pourrait embarquer un système de refroidissement par chambre à vapeur.

C’est ce qu’affirme LusiRoy8 sur son compte X. Le but ? Éviter la surchauffe et permettre à la puce A19 Pro de donner tout son potentiel sans transformer le téléphone en radiateur.

Iphone 17 pro Max inside package pic.twitter.com/xbHHJeLqqQ — pipfix (@LusiRoy8) August 24, 2025

Grâce à cette chambre à vapeur, l’iPhone 17 Pro Max devrait rester au frais plus longtemps. Il maintiendrait donc ses performances au top en permanence. Vous pourrez alors enchaîner les sessions de jeu ou de retouche photo sans voir votre téléphone ramer.

Exclusive preview: The new vapor chamber system of the iPhone 17 Pro! Based on an internal source, we analyze how Apple manages the heat of the A19 Pro chip with an innovative design that also involves the camera module.



Full Article: https://t.co/PHG3lu8Nsd pic.twitter.com/RB7yHMYR8J — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 22, 2025

Parce qu’on le sait tous, un téléphone qui surchauffe est un téléphone qui ralentit. Oui, c’est un processus normal ! Le système baisse volontairement la puissance pour refroidir la machine et protéger les composants.

C’est surtout quand l’iPhone est poussé dans ses retranchements que le système de chambre à vapeur montre son intérêt. Mais alors, comment cette fameuse chambre à vapeur fait-elle pour garder le smartphone au frais ?

En fait, le principe est que quand la température grimpe, un liquide contenu dans la chambre se transforme en vapeur. Cette vapeur circule, puis se condense et revient à son point de départ. Cela dissipe ensuite la chaleur sur une surface beaucoup plus large. La chaleur est donc mieux répartie et les performances tiennent plus longtemps.

Contrairement aux pads en graphite des iPhone actuels, la chambre à vapeur est bien plus efficace. Elle se présente comme une petite chambre métallique hermétique remplie de fluide.

Évidemment, ce n’est pas une révolution dans le monde des smartphones. Les modèles Android haut de gamme utilisent déjà ce système depuis un moment. Reste que voir Apple s’y mettre enfin serait une vraie avancée pour les fans d’iPhone. Mais attention, pour l’instant, tout cela reste au stade de rumeurs.

