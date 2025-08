iPhone 17 : tous les modèles et coloris révélés à l’avance par une fuite

Vous pensiez avoir tout vu côté design iPhone ? Attendez de croiser un modèle de couleur orange. Une fuite vient d’exposer au grand jour les modèles de la gamme iPhone 17… et leurs nouveaux coloris.

Attendue pour septembre, la série se déclinera en quatre versions : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Chaque modèle sera proposé en quatre coloris. Toutefois, la répartition des teintes variera selon la gamme.

Ces informations nous viennent du leaker Sonny Dickson.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI — Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 29, 2025

iPhone 17 : Un coloris audacieux en vue

Pour commencer, les iPhone 17 et le petit nouveau iPhone 17 Air arboreront des finitions noire, blanche, jade et bleu clair. Les modèles Pro, quant à eux, bénéficieront d’une palette plus exclusive. Noir, blanc, bleu nuit, et cette fameuse version orange, qui suscite déjà de nombreux commentaires.

Venant d’Apple, ce choix est aussi inattendu qu’audacieux. Cela dit, c’est sûrement pour explorer de nouvelles directions esthétiques. Peut-être pour relancer l’attrait de la marque sur des marchés où elle connaît un léger recul, comme en Chine.

Mais peu importe. Il se peut que cette teinte orange n’est pas aussi éclatante que certaines images le laissent penser. Au fait, l’informateur Majin Bu a, lui-aussi, partagé des photos de modèles factices. Et on y voit un orange plutôt plus doux, tendant vers des nuances pastelles.

Quoi qu’il en soit, vous avez sans doute remarqué qu’au-delà des coloris, cette nouvelle fuite confirme également l’existence de l’iPhone 17 Air. Un modèle totalement inédit dans la gamme. Avec son design atypique, il se démarquera par son module photo horizontal, équipé d’un unique capteur.

Alors, la couleur orange, pastel ou pas, pour iPhone, ça vous tente ? Personnellement, je ne suis pas très fan de cette nuance mais bon… On attend vos avis en commentaire !

