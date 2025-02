iPhone 17 : le design des 4 modèles vient d’être dévoilé par un leaker !

Apple n’a même pas encore soufflé ses bougies pour l’iPhone 16e – iPhone SE 4 – que les fuites sur l’iPhone 17 pleuvent déjà !

Récemment, le leaker Majin Bu a révélé des rendus CAO des quatre modèles à venir sur X. À savoir l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air ou Slim, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

À quoi s’attendre ?

Les images publiées par Majin Bu, révèlent la disposition arrière des appareils. Et les designs sont on ne peut plus différents.

Une mystérieuse plaque stylisée est observée sur les modèles Pro, comme les récentes fuites l’ont déjà évoqué. Pour info : son utilité est floue pour l’instant : un élément purement esthétique ou ajout fonctionnel ?

J’ai également remarqué des changements aux blocs caméra. Habituellement placées dans un coin, les caméras des iPhone 17 Pro et Pro Max semblent cette fois occuper tout le tiers supérieur du téléphone.

De son côté, l’iPhone 17 Air arbore un design en forme de pilule, rappelant le Google Pixel 9 mais avec un seul capteur. Quant à l’iPhone 17 classique opte pour une disposition verticale des capteurs, similaire à celle de l’iPhone 16.

Avec cette stratégie, Apple propose davantage d’options aux utilisateurs. Ceux qui préfèrent un design plus épuré pourront se tourner vers l’iPhone 17 Slim, quitte à faire des concessions sur la qualité photo avec son unique capteur.

En général, le design global est intéressant. Si, bien que le positionnement de la lampe de poche sur les modèles Pro et Air puisse diviser.

Plusieurs rapports vont dans le même sens, notamment un rendu d’étui pour l’iPhone 17 Pro Max qui montre une configuration d’appareil photo identique à celle dévoilée par Majin Bu.

Au-delà du design, qu’avons-nous ?

Selon Mark Gurman, l’iPhone 17 Pro Max pourrait bénéficier d’améliorations notables en photographie et vidéo. Reste à prendre ces fuites avec prudence : si Majin Bu a parfois vu juste, son historique en matière de rumeurs reste mitigé.

Et ce, bien qu’il a été parmi les premiers à prédire le changement de nom de l’iPhone 16e, autrefois connu sous le nom d’iPhone SE 4.

Quant aux fiches techniques, elles resteraient similaires. Toute la gamme iPhone 17 adopterait un châssis en aluminium plutôt qu’en titane et serait équipée du processeur A19 Bionic gravé en 3 nm.

Les versions Pro, quant à elles, intégreraient des capteurs de 48 mégapixels pour renforcer la position d’Apple sur le marché des photophones, ainsi que la recharge sans fil inversée.

Enfin, tous les modèles standard profiteraient d’un écran rafraîchi à 120 Hz.

Alors, lequel de ces modèles a le plus de chances de vous séduire ? Dites-nous tout dans le commentaire !

