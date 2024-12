iPhone 17 : cette nouveauté très attendue pour l’écran va enfin arriver

Le 120 Hz ne sera plus réservé aux seuls modèles Pro des iPhone. Toute la gamme 17 y aura droit. Nous parlons ici d’une fluidité ultime pour le défilement, les jeux, et aussi tout ce qui se passe sous vos doigts. Bye-bye le 60 Hz des modèles standard et bonjour l’ère des écrans ultraréactifs pour tous avec l’iPhone 17.

L’iPhone 17, attendu pour l’année prochaine, s’annonce comme une évolution pour les amateurs de fluidité et de performances. En effet, la grande nouveauté est l’arrivée d’écrans 120 Hz sur toute la gamme. Autrefois limité aux modèles Pro, ce taux de rafraîchissement élevé promet des animations plus réactives, des jeux plus immersifs et un confort visuel inédit.

Un écran plus fluide pour la série iPhone 17

Le 120 Hz, déjà, c’est le taux de rafraîchissement de l’écran qui correspond au nombre de fois qu’il se met à jour chaque seconde. 60 Hz = 60 fois par seconde. 120 Hz donc c’est deux fois plus !

Ainsi, vous allez ressentir une sensation de fluidité impressionnante, que ce soit pour scroller TikTok, jouer à vos jeux préférés ou simplement admirer l’animation d’ouverture.

Qui plus est, ces nouveaux écrans seront aussi intelligents. Grâce à la technologie LTPO (oxyde polycristallin à basse température), l’écran pourra ajuster son taux de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites. Si vous avez besoin de 120 Hz pour un jeu, l’écran de votre iPhone 17 s’adapte. Vous lisez un article ? Il redescend à 1 Hz pour économiser de la batterie.

La gamme iPhone 17 est prévue pour septembre prochain. Apple nous propose donc des modèles standards, Pro et Pro Max, bien sûr, mais aussi un petit nouveau, l’iPhone Air, la version ultra-fine et légère.

Cette nouveauté côté écran vous donne-t-elle envie de passer au prochain iPhone 17 ? Laissez-nous votre avis ci-dessous !

