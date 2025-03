iPhone 17 Air : un smartphone sans aucun port ?! La folle idée d’Apple bientôt réalité

Attendu pour cet automne, l’iPhone 17 Air s’annonce comme le modèle le plus fin jamais conçu par Apple. Pourtant, ce n’est pas son design ultra-mince qui fait le plus de bruit.

Il paraît que les premiers prototypes de l’iPhone 17 Air ne comportent aucun port. Apple aurait donc sérieusement envisagé d’abandonner la recharge filaire. Et ce, à peine un an après l’entrée en vigueur de la réglementation européenne imposant l’USB-C comme standard.

Qu’est-ce que c’est que cette histoire de réglementation ?

Depuis le 28 décembre 2024, tous les smartphones vendus dans l’Union européenne doivent être équipés d’un connecteur unique : l’USB-C. À l’exception des ordinateurs, pour lesquels la contrainte n’entrera en vigueur qu’en avril 2026, bien entendu.

Cette loi visait particulièrement Apple, seule marque à s’être accrochée à son port Lightning pendant des années.

Ainsi, en 2023, avec l’iPhone 15, la firme avait finalement plié face aux exigences européennes. Elle a adopté l’USB-C sur l’ensemble de ses appareils, y compris les iPads, les Macs et leurs accessoires.

Cependant, au dernière nouvelle, si l’on croit Mark Gurman de Bloomberg, Apple a tenté une autre approche. La marque aurait contourné la réglementation en lançant un iPhone sans aucun port.

Au fait, le texte européen précise que l’obligation de l’USB-C ne concerne que les appareils disposant d’un port physique. Alors, en misant exclusivement sur la recharge sans fil MagSafe, Apple aurait pu se soustraire à cette contrainte… du moins en théorie.

Apple était prêt à dire adieu au port USB-C… et puis non

En effet, Apple a mis cette idée de côté afin d’éviter un nouvel affrontement avec Bruxelles.

Les quatre iPhone 17 prévus en 2025 devraient donc tous embarquer un port USB-C.Une victoire pour l’Union européenne, qui pourra se féliciter d’avoir imposé sa norme à la marque.

Cela dit, j’imagine que l’entreprise ne renoncerait pas définitivement à cette approche. Dans sa quête de simplicité et de design épuré, Apple considère le port physique comme une contrainte archaïque dont le monde pourrait se passer.

L’amélioration du MagSafe fin 2024 va d’ailleurs dans ce sens, préparant progressivement les utilisateurs à un futur 100 % sans fil.

Bon, c’est l’USB-C lui-même qui finirait par poser problème tôt ou tard. Avec ses 2,6 mm d’épaisseur, il risque d’être un frein à la miniaturisation des appareils.

Et même si l’USB Implementers Forum travaille sur un éventuel successeur plus fin. Il est fort probable que certaines marques choisissent purement et simplement d’éliminer les ports physiques sur leurs produits.

Alors, je crois que d’ici quelques générations, lorsque les iPhone 18, 19 ou 20 adopteront à leur tour l’esthétique ultra-mince de l’iPhone 17 Air, Apple pourrait bien retenter le coup.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Partagez votre avis dans le commentaire !

