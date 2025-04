OpenAI lance Codex CLI : l’agent IA de codage open source et local !

Un terminal, un agent IA, et vous au milieu qui parle en langage naturel pour coder, corriger, déplacer des fichiers… Le tout, en local et open source ? C’est Codex CLI d’OpenAI qui débarque

Codex CLI, c’est la nouvelle pépite d’OpenAI lancée en même temps que leurs modèles o3 et o4-mini. Il s’agit d’un outil en ligne de commande qui fonctionne localement, open source, et surtout boosté à l’IA. Cet agent IA simplifie le développement en permettant d’interagir avec son code et ses fichiers via des commandes en langage naturel.

Alors, Codex CLI, c’est un petit bijou si vous aimez bosser en terminal. L’outil a été annoncé le 16 avril, en même temps que les nouveaux modèles IA o3 et o4-mini. Avec cette nouveauté, OpenAI souhaite injecter un peu (beaucoup) d’IA dans notre routine de développeur.

Codex CLI est donc un agent IA local. Il fonctionne directement dans votre terminal et se connecte à vos fichiers et à votre environnement de développeur. Bien sûr, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir dix fenêtres ou de jongler entre IDEs puisque vous pouvez lui parler en langage naturel.

Par exemple, tapez l’invite « ajoute une fonction qui trie cette liste », et ensuite, l’agent IA écrit le code. Codex CLI peut aussi déplacer des fichiers, corriger des bugs ou vous expliquer un morceau de code obscur.

Par ailleurs, OpenAI vise à terme ce qu’ils appellent un « ingénieur logiciel agentique ». Il s’agit d’un système capable de créer une application à partir d’une simple description. Codex CLI n’en est pas encore là, certes, mais il en prend le chemin. Il s’intègre aux lignes de commande classiques et utilise les modèles IA comme o3 et o4-mini pour traduire vos demandes en actions concrètes, en local.

Un des trucs que j’ai adorés, c’est que Codex CLI accepte aussi les entrées multimodales. Vous pouvez lui donner une capture d’écran ou un croquis pour qu’il capte ce que vous voulez. Et puisque tout ça s’exécute en local, vous n’aurez pas à avoir peur de la question confidentialité. Vos fichiers restent chez vous.

En plus, si vous voulez garder le contrôle, il y a un mode « –approval-mode » pour gérer son autonomie, de la simple suggestion jusqu’à l’action directe.

Et ce n’est pas tout ! Apparemment, OpenAI veut pousser l’adoption de Codex CLI à fond. Figurez-vous que l’entreprise est prête à proposer 1 million de dollars en crédits API pour les projets éligibles. Chaque projet sélectionné touchera donc 25 000 dollars.

