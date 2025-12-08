Google promettait un outil capable d’aider les développeurs. Google Antigravity, l’IDE doté d’un agent IA, a fait le contraire. Et pas qu’une fois. Ces incidents montrent des agents IA encore imprévisibles.

Un utilisateur a vu son disque D disparaître en quelques secondes. Dévasté, il a raconté son anecdote sur Reddit. Sa publication a déclenché un mélange de stupeur et de rires nerveux chez des internautes qui ont reconnu la scène.

L’agent IA, de son côté, a présenté des excuses mais le mal est déjà fait.

Que s’est-il passé ?

Eh bien, l’utilisateur développait une application sur Antigravity. Il voulait redémarrer un serveur après un changement. L’agent IA lui a alors demandé de vider le cache pour poursuivre. L’instruction semblait simple et sans danger.

Pourtant, l’opération a pris une tournure étrange. L’IA a lancé une commande qui a ciblé la racine du disque D. Le projet n’était plus son seul terrain d’action. Le système entier a disparu en silence.

L’utilisateur a aussitôt demandé si une autorisation avait été donnée. L’IA a reconnu avoir agi sans accord. Elle a affirmé avoir mal interprété la commande. Elle a précisé que la mauvaise cible venait d’un ancien journal interne.

Puis, c’est devenu dramatique. L’IA a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Elle a décrit son erreur comme « grave ». Mais l’utilisateur s’est retrouvé sans aucun fichier, évidemment que c’est grave. Et qu’une machine s’excuse, c’est encore plus dévastant.

IA : « J’ai effacé le disque dur… encore désolée »

Ce type d’erreur n’est pas nouveau. Un chef d’entreprise avait déjà vécu un incident similaire avec Replit. Il testait une méthode appelée « vibe coding ». L’agent IA a détruit une base de données importante.

La réaction de l’IA fut presque identique. Elle a reconnu une mauvaise décision, une erreur catastrophique. Toutefois, elle a expliqué avoir paniqué. Puis sont venues les excuses abondantes.

Dans son cas, les données ont pu être restaurées. Cela a limité la catastrophe. Cependant, l’histoire du développeur sur Antigravity est bien plus sombre. Le disque n’a pas survécu. Aucun fichier n’a refait surface.

Le développeur a alors terminé son récit avec ce message. Selon lui, faire confiance aveuglément à l’IA, c’est sa première erreur. Ce qui sonne comme un avertissement discret pour les autres utilisateurs.

