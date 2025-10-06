Où en France trouver des vêtements stylés à mini-prix pour les fêtes

Shein, le géant de la fast fashion chinoise, débarque en France. Après avoir conquis une partie des consommateurs français via son site, la marque veut désormais s’installer physiquement. Les magasins ouvriront bientôt dans plusieurs grandes villes.

Et si jusqu’ici, Shein se limitait à quelques pop-up stores, le temps de faire le buzz puis de disparaître, cette fois, c’est différent. Les boutiques resteront. Alors préparez-vous ! Et c’est valable même si vous faîtes partie de ceux qui ne trouvent pas que c’est une bonne nouvelle.

Shein, un nouvel acteur dans le paysage français

Shein vient de signer un partenariat avec la Société des Grands Magasins, également propriétaire de plusieurs enseignes historiques. Résultat : dès novembre, la marque ouvrira un espace dans le célèbre BHV à Paris. En parallèle, cinq autres implantations verront le jour dans des Galeries Lafayette en province. On parle bien sûr d’Angers, Limoges, Dijon, Grenoble et Reims.

Ce mouvement répond à une logique simple. Selon Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins, l’idée est d’attirer un public plus jeune dans des espaces parfois jugés trop traditionnels. Le pari est audacieux : mélanger un tee-shirt à 5 euros avec un sac de luxe sur le même ticket de caisse. Le mélange de genres peut séduire certains, tout en irritant d’autres.

Car cette arrivée ne fait pas que des heureux. Les critiques pleuvent déjà du côté des professionnels de la mode en France. Pour eux, Shein représente une menace directe pour les marques locales. Yann Rivoallan, président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter, a dénoncé ce projet avec des mots durs. Selon lui, ce mégastore viendra écraser encore davantage les enseignes nationales, déjà fragilisées par la concurrence des plateformes étrangères.

Et la mairie de Paris ne reste pas silencieuse. Elle appelle à reconsidérer cet accord, pointant du doigt un modèle jugé néfaste. Entre accusations d’encourager la fast fashion jetable et inquiétudes sur l’environnement, la contestation monte. Pourtant, les enseignes partenaires semblent déterminées à aller jusqu’au bout.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.