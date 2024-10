Comment choisir votre coupe de cheveux avec ChatGPT ? Tuto rapide

Vous pouvez dès maintenant utiliser ChatGPT pour trouver la meilleure coupe de cheveux adaptée à la forme de votre visage. Voici comment procéder !

On connaît surtout ChatGPT d’OpenAI pour ses nombreuses performances. Ce chatbot IA peut en effet réaliser de nombreuses choses comme négocier un salaire plus élevé, griller le flux instagram ou encore nous faire voyager dans le temps grâce à sa fonction vocale avancée.

Aujourd’hui, il se révèle que ChatGPT, connu pour ses capacités à écrire et à coder, peut aussi devenir votre coiffeur personnel. Plus précisément, il est possible de l’utiliser pour trouver la coupe parfaite pour votre forme de visage. Voici les étapes à suivre.

Que faire pour trouver votre coupe de cheveux avec ChatGPT ?

Pour que ChatGPT puisse donner la coupe à adapter à votre forme de visage, il faudra lui fournir un outil de travail. C’est pour cette raison que la première étape consiste à prendre un selfie.

Il faut une photo qui montre parfaitement le visage sur un arrière-plan uni. Pour un bon résultat, vous devez vous assurer d’être bien éclairé. Vous devez aussi ramener vos cheveux en arrière pour mettre en valeur la forme de votre visage.

La seconde étape consiste à vous connecter sur ChatGPT. Effectivement, si vous n’avez pas encore de compte, vous devez d’abord vous inscrire.

Je vous conseille de vous connecter à votre appareil mobile. Cela facilitera les étapes, surtout lorsque vous allez télécharger les images. C’est aussi une solution pratique, car vous allez pouvoir tout faire sur un seul appareil.

La prochaine étape consiste à déterminer la forme de votre visage. En fait, pour trouver la coupe parfaite pour votre visage, il faut comprendre la forme de votre visage. Pour ce faire, vous devez joindre votre selfie et demander à ChatGPT la forme de votre visage.

Des coupes de cheveux peuvent accentuer ou équilibrer certaines formes de visage, ainsi le fait de la connaître vous permettra d’avoir une feuille de route pour votre coiffure idéale.

Une fois que le chatbot a déterminé la forme de votre visage, il pourrait proposer quelques spécificités qui pourront faciliter le travail de votre coiffeur.

Donc, pour avoir le meilleur résultat, vous pourriez poser cette question : « Pouvez-vous me donner 3 à 5 noms de coupes de cheveux ou styles spécifiques qui conviendraient à la forme de mon visage ? Pour chaque style, décrivez comment il encadre mon visage et quels traits il met en valeur. »

Considérer votre style de vie pour trouver la coupe parfaite

Je peux vous dire qu’une coupe de cheveux parfaite n’est pas uniquement une question d’apparence. Vous devez aussi l’adapter à votre style de vie.

Je vous recommande ainsi d’écrire ce genre d’invites : « Je préfère les cheveux [longs/courts] et [j’aime/je n’aime pas] les coiffer tous les jours. Parmi les styles suggérés, lequel serait le plus facile à entretenir et à quelle fréquence devrais-je le faire couper ? »

Et n’oubliez pas qu’une coupe parfaite s’accompagne toujours d’une tenue parfaite. Ainsi, si vous ne savez pas comment adopter votre nouvelle coiffure, vous pouvez terminer votre prompt par ceci : « Pour mon style choisi [insérer votre préféré], quelles sont les façons simples de le porter pour des occasions décontractées et formelles ? Y a-t-il des produits ou des outils spécifiques que vous recommanderiez ? »

Certes, ChatGPT est un superbe outil pour trouver des idées, cependant, je recommande toujours de consulter un coiffeur professionnel avant de réaliser de grands changements.

Et vous, est-ce que vous êtes prêts à trouver votre nouvelle coupe grâce à ChatGPT ? Dites-nous en commentaires !

