Palantir et Stagwell lancent une IA pour révolutionner le marketing mondial

Palantir Technologies Inc. et Stagwell viennent d’annoncer un partenariat inédit autour d’une plateforme basée sur l’intelligence artificielle (IA). Leur objectif est d’aider les grandes entreprises à tirer plus de valeur de leurs données tout en maximisant leur retour sur investissement.

Cette nouvelle solution combine Foundry, la plateforme de Palantir, avec le logiciel d’orchestration de Code and Theory et les outils de The Marketing Cloud. Ensemble, ils posent les bases d’une infrastructure. Le genre à même de gérer d’immenses volumes de données marketing en temps réel.

Grâce à cela, les entreprises peuvent exploiter des millions d’enregistrements pour mieux segmenter leurs audiences et affiner leurs campagnes avant même leur lancement.

En quoi cette technologie est séduisante ?

Si vous voulez tout savoir, le projet a déjà séduit plusieurs clients américains, notamment via Assembly, la filiale média de Stagwell. Le modèle MVP, actuellement en test, montre un engouement certain auprès des spécialistes du marketing. Ceux qui cherchent à automatiser des tâches chronophages et à fiabiliser leurs décisions. L’idée étant de comprendre profondément les comportements d’achat pour agir plus vite.

La plateforme centralise toutes les données marketing d’une boîte. Elle enrichit ces informations pour créer des agents intelligents capables d’exécuter des processus complexes. Ces agents pourront gérer le ciblage, le budget, la performance et même l’optimisation en continu. Le tout, en quelques clics, avec un niveau de précision extrême.

Autre atout de taille : la confidentialité différentielle utilisée par Stagwell. Cette technologie protège les données tout en permettant leur exploitation à grande échelle. Ce qui est plutôt bien vu, les consommateurs d’aujourd’hui étant de plus en plus méfiants face au suivi numérique.

Palantir-Stagwell : le duo qui dynamise le marketing

En effet, Alex Karp, PDG et cofondateur de Palantir, a salué un partenariat qui « dynamise le marketing ». Son logiciel accélère la collecte et l’intégration des données, créant une valeur immédiate pour les clients de Stagwell. Selon lui, cette combinaison pourrait transformer la façon dont les entreprises conçoivent et pilotent leurs campagnes.

Mark Penn, le dirigeant de Stagwell, va encore plus loin. Il parle du « Saint Graal du marketing ». Grâce à l’IA, les entreprises peuvent désormais relier leurs données à leurs décisions pour générer des résultats financiers tangibles. Penn prévoit d’ailleurs une activité en pleine expansion pour The Marketing Cloud, estimant que cette alliance pourrait générer des centaines de millions de dollars à long terme.

Les premiers retours des partenaires testeurs sont prometteurs. Jonathan Schottenstein, président d’American Signature Inc., fait partie des pionniers qui expérimentent la solution. Selon lui, l’outil change la donne en matière d’efficacité et d’analyse des comportements clients.

