Otter.ai lance un nouvel agent IA : il peut planifier des appels et écrire des mails pour vous

Otter.ai a lancé une suite d’agents IA pour les réunions : Meeting Agent, Sales Agent et Otter SDR.

25 mars 2025, Mountain View Californie – Otter.ai, célèbre pour ses transcriptions automatiques, a lancé une suite de trois agents IA pour les réunions. Le même jour, l’entreprise annonce des revenus récurrents annuels (ARR) dépassant 100 millions de dollars.

Otter.ai déploi un agent IA comme assistant vocal

Le fleuron de cette suite, Otter Meeting Agent, transforme les réunions en actions concrètes. Il planifie vos appels de suivi et rédige des brouillons d’e-mails en écoutant vos demandes vocales. Cet assistant intelligent s’appuie sur la base de données des réunions de votre entreprise. Pour un manager pressé, cela signifie moins de tâches administratives et plus de résultats.

Pour l’instant, cet agent IA d’Otter.ai fonctionne uniquement sur Zoom. Mais cela s’accompagne d’un déploiement progressif pour tous les utilisateurs dans les prochains jours. Le support pour Microsoft Teams et Google Meet arrivera d’ici quelques semaines. Le roll out prendra quelques jours selon l’entreprise.

Deux autres outils pour les pros

Otter.ai cible aussi des besoins spécifiques avec deux autres agents IA. Le Sales Agent assiste les commerciaux en direct. Cet outil offre des conseils basés sur les échanges avec les clients pour conclure plus d’affaires. Sales Agent est réservé aux clients entreprise, utilisable sur toutes les plateformes de conférence.

« Notre jalon ARR de 100 millions de dollars valide que les entreprises sont prêtes à adopter des agents d’IA qui augmentent l’intelligence humaine de manière significative », a déclaré Sam Liang, cofondateur et PDG d’Otter.ai.

Le troisième, l’Otter SDR, s’occupe de la prospection. Cet assistant gère seul les démos produits sur le site d’Otter.ai, libérant ainsi les équipes des tâches répétitives. Ces agents visent à optimiser des secteurs comme les ventes ou le marketing. D’autres versions pour le recrutement ou la communication suivront plus tard.

