GTA 6 : mauvaise nouvelle… ce qu’on redoutait est confirmé par Rockstar

GTA 6 repoussé une nouvelle fois : Rockstar annonce une sortie le 19 novembre 2026. Les fans devront patienter, mais cette décision assure un retour épique à Vice City avec le niveau de qualité espéré.

Grand Theft Auto VI, le jeu le plus attendu de la décennie, subit un nouveau report. La date de sortie passe désormais à plus d’un an après la date initiale de 2025. Le suspense grimpe et l’impatience aussi. Le studio explique clairement sa démarche : « Nous sommes désolés de prolonger cette attente déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez. » Autrement dit, Rockstar préfère peaufiner le jeu plutôt que de livrer un GTA 6 bâclé.

Un report pour peaufinage

Take-Two, l’éditeur du jeu, soutient le report à 100 %. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, précise : « Si un jeu nécessite davantage de peaufinage pour atteindre sa meilleure version possible, nous lui accordons plus de temps. »

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

La nouvelle date reste dans le même exercice fiscal et tombe juste avant la période des fêtes, ce qui pourrait maximiser les ventes. Publier GTA 6 en novembre 2026 permet de surfer sur l’engouement des fêtes et les promotions des consoles, augmentant l’impact commercial du titre.

Michael Pachter, expert du secteur, insiste : « Take-Two a besoin que le jeu soit exceptionnel, et plus de temps augmente cette probabilité. » Les gamers peuvent donc s’attendre à une expérience peaufinée, riche et ultra-immersive.

Selon Jefferies, ce délai ne devrait pas affecter les prévisions de vente annuelles de Take-Two, mais simplement décaler les projections de deux trimestres.

GTA 6, héritage et attentes

La franchise GTA reste une légende. GTA V, sorti en 2013, continue de cartonner grâce à ses rééditions et à GTA Online, son mode multijoueur florissant. Le succès de GTA Online, avec GTA+ et sa croissance de 20 % d’une année sur l’autre, montre que les joueurs continuent d’adorer l’univers.

Le développement de GTA VI n’a pas été un long fleuve tranquille. Rockstar fait face à des accusations d’entrave à la syndicalisation au Royaume-Uni. Malgré cela, le studio continue de viser l’excellence, conscient que la perfection attendue par les joueurs justifie ce temps supplémentaire.

Les retards sont désormais fréquents dans l’industrie vidéoludique. En attendant le 19 novembre 2026, les fans peuvent imaginer leurs courses-poursuites effrénées, braquages audacieux et rencontres imprévisibles dans les rues de Vice City.

Alors, patience et popcorn à portée de main : l’aventure promet d’être folle et la nostalgie de Vice City, revisitée et enrichie, n’a jamais été aussi proche.

