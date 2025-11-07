GTA 6 annulé ? Rockstar annonce une grave affaire d’espionnage

GTA 6 annulé ? C’est la rumeur qui enfle et affole la communauté, après une affaire d’espionnage interne que Rockstar aurait préféré garder enterrée. Et si le destin du jeu le plus attendu de la décennie venait de basculer dans l’ombre ?

Là, on est d’accord. GTA 6 n’est pas juste un jeu. C’est une légende vivante avant même sa sortie. Chaque micro-leak, chaque capture floue, chaque pixel suspect déclenche une émeute numérique.

Alors, quand Rockstar confirme une affaire interne digne d’un film d’espionnage, l’onde de choc est immédiate. Parce que cette fois, ce n’est pas une simple rumeur sur la map ou un leak de trailer. C’est une histoire de taupes, de secrets, et de décisions radicales en coulisses. Bien sûr, ça change tout.

Une fuite organisée en interne

Le studio new-yorkais a confirmé avoir licencié une trentaine d’employés, répartis entre le Royaume-Uni et le Canada. Pas pour retard, pas pour performance. Mais pour avoir divulgué des informations confidentielles sur GTA 6 dans des forums publics.

Certains développeurs qui ont été licenciés par la direction de Rockstar Games ont manifesté aujourd'hui devant le studio Rockstar North, à Édimbourg.



Source : @EdinburghMinute pic.twitter.com/8BBPM1VZ7i — Fravilys (@fravilys) November 5, 2025

Là, il ne s’agit pas d’un simple bavardage à la pause-café entre deux parties de ping-pong. Mais de discussions et partages ciblés à l’extérieur du studio. De la fuite interne pure et dure.

Et quand on connaît l’historique des leaks autour du jeu, on comprend que Rockstar ait littéralement les nerfs à vif. Vous vous souvenez de la fuite menée par un adolescent armé d’un laptop et d’un Wi-Fi douteux ? Ou encore du tout premier trailer qui a fuité quelques heures avant sa sortie officielle ? De quoi mettre le studio en mode vigilance maximale.

Mais cette fois, l’ennemi n’était pas à la porte. Il était assis dans l’open space. Rockstar martèle que ces licenciements n’ont rien à voir avec des questions de syndicalisation. Pour l’entreprise, il s’agit d’une violation claire des règles internes. Cette situation pourrait évidemment facilement faire craindre aux fans que GTA 6 soit annulé. Surtout dans un contexte déjà tendu et complexe.

Alors, GTA 6 est annulé ?

L’autre partie de l’histoire n’est pas aussi lisse. Parce que le syndicat IWGB affirme, lui, que Rockstar s’en prend à des employés impliqués dans des discussions sur le droit à s’organiser collectivement. Un discours complètement opposé, qui dépeint Rockstar comme une entreprise effrayée par la montée d’une voix collective dans ses rangs.

Et le ton se durcit. Le syndicat accuse la direction de préférer mener la chasse aux militants plutôt que de se soucier des retards de production. Une accusation qui fait forcément grincer les dents au moment où chaque jour compte dans l’avancée de GTA 6.

Rockstar Games developer speaks out this was confirmed to be a real developer via GTAFormus staff. Rockstar commited union busting they fired people that had more then 18 years of experience who are hard to replace

People who were fired were at important roles affecting deadlines pic.twitter.com/FrqeUg1gdx November 6, 2025

Ce n’est pas la première fois que Rockstar agit de manière radicale. En 2024, la firme avait déjà interdit le télétravail. Une mesure prise pile après les dernières fuites, officiellement pour limiter les risques de divulgation.

Pourtant, soufflez-vous. Car malgré ce problème, GTA 6 n’est pas annulé. Le lancement reste prévu pour le 19 novembre 2026. Rockstar l’a même confirmé sur son compte X.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

