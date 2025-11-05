PS5 : vous pouvez enfin jouer en Cloud Gaming sur le PlayStation Portal

Le PlayStation Portal passe enfin du statut de gadget frustrant à celui de vraie mini-console nomade, grâce au Cloud Gaming qui débarque pour de bon.

Le PlayStation Portal n’est plus seulement ce drôle de remote screen qui prenait la poussière sur la table basse. Sony vient de lui offrir ce qu’il aurait dû avoir dès le jour 1 : le Cloud Gaming. Oui, vous pouvez enfin streamer vos jeux PS5 sans être collé à votre console. C’est une évolution attendue qui change à coup sûr l’intérêt de l’appareil. On se dit qu’on tient peut-être enfin quelque chose d’intéressant.

Le PlayStation Portal gagne enfin son indépendance avec le Cloud Gaming

Au départ, Sony s’était contenté d’autoriser le streaming de certains jeux PS Plus Premium. C’était déjà mieux que rien, mais pas de quoi révolutionner la machine. Désormais, la vraie bascule est là.

Car si vous êtes abonné au niveau PS Plus Premium, vous pouvez jouer en Cloud Gaming sur le PlayStation Portal avec vos jeux PS5 digitaux. Cela même si ces derniers ne sont pas disponibles dans le catalogue PS Plus.

Cloud Streaming officially arrives on PlayStation Portal today.



PS Plus Premium members can now stream select digital PS5 games in their library, in addition to hundreds of compatible games from the Game Catalog and Classics Catalog: https://t.co/EHMIjnErWn pic.twitter.com/IRLYmDAib5 — PlayStation (@PlayStation) November 5, 2025

Dans la pratique, cela veut dire que vous pouvez lancer des titres comme Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth ou Ghost of Yotei uniquement grâce à une connexion Wi-Fi solide.

Pour la première fois, on se rapproche de cette idée d’une console portable PlayStation moderne. Une vraie. Bien sûr, on est encore loin d’une machine totalement indépendante, mais la sensation change tout.

Une mise à jour qui prépare peut-être la suite

Sony ne s’est pas contenté d’ajouter le Cloud Gaming sur le PlayStation Portal. La mise à jour apporte aussi d’autres nouveautés intéressantes.

D’abord, une nouvelle page d’accueil plus claire avec un onglet de recherche pour trouver rapidement les jeux streamables. Puis le support de l’audio 3D sur les jeux compatibles, en filaire ou via les casques PlayStation Link.

Il y a aussi la possibilité d’ajouter un code de verrouillage. L’idée est d’éviter que quelqu’un squatte votre session. La mise à jour apporte aussi un menu réseau pour surveiller la qualité de connexion.

Cloud Streaming officially arrives on PS Portal today



➡️ https://t.co/YMU4bpOqxD



▪️PS+ Premium members can now stream "thousands" of digital PS5 games

▪️Hundreds of games from PS+ Game Catalog

▪️Redesigned UI, new home screen, search, etc

▪️3D audio, 'game invitations' + more pic.twitter.com/kdDo4NVLbl November 5, 2025

Et mieux encore, les achats in-game sont maintenant possibles directement en streaming sans quitter la session. l’appareil, un menu réseau accessible en plein jeu, et même la possibilité d’acheter du contenu sans quitter sa session. Vous pouvez aussi rejoindre un ami en plein jeu via le Quick Menu. Pratique pour se faire éclater sur Helldivers 2.

Bref, le Playstation Portal devient le pont vers le futur portable PlayStation dont tout le monde parle. Une machine qui arriverait en même temps que la PS6, avec assez de puissance pour concurrencer les consoles portables type ROG Ally X.

On n’y est pas encore. Mais pour la première fois, le PlayStation Portal n’a plus l’air d’un accessoire inutile. Il devient intéressant. Et rien que ça, c’est déjà un petit événement dans le monde PlayStation.

