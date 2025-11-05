TikTok pousse-t-il les jeunes au suicide ? Le parquet de Paris mène l’enquête

Depuis plusieurs mois, les alertes s’enchaînent autour de TikTok. Ce qui n’était qu’un lieu d’expression et de divertissement est désormais perçu comme une zone à risque pour les adolescents.

En septembre, une commission d’enquête parlementaire a rendu un rapport sévère sur l’impact du réseau. Apparemment,TikTok exposerait délibérément les plus jeunes à des contenus liés au suicide, à la violence et à l’automutilation. Cela a poussé le parquet de Paris à lancer une enquête pour vérifier si l’application respecte réellement ses obligations légales.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Où en est l’enquête ?

Les enquêteurs s’intéressent de près à l’algorithme, ce cerveau invisible qui choisit les vidéos qu’on regarde. Il est accusé d’enfermer les utilisateurs dans une spirale de contenus sombres.

Selon la commission, certains jeunes vulnérables se retrouvent happés dans une suite infinie de vidéos sur le suicide ou la souffrance mentale. Une dérive qui pose une question : à partir de quel moment un algorithme devient-il complice du pire ?

Le parquet de Paris a confié le dossier à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité. L’enquête vise plusieurs infractions graves. Promotion de méthodes de suicide, hébergement de transactions illicites, et manipulation de données à grande échelle. Si ces accusations étaient prouvées, TikTok risquerait des sanctions lourdes, aussi bien financières que pénales.

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a précisé que l’enquête examinera aussi la modération du contenu et la transparence du système de signalement. En d’autres termes, les autorités veulent comprendre si TikTok a réellement tout fait pour protéger les jeunes. Ou s’il a préféré regarder ailleurs pendant que son algorithme tournait à plein régime.

Du côté de TikTok, la défense est déjà prête. L’entreprise parle d’une présentation « trompeuse ». La plateforme se décrit comme un « bouc émissaire » d’un problème bien plus large : la détresse des jeunes face aux réseaux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.