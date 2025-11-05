Fan de Stranger Things ? Free lance une box collector à commander au Père Noël !

Free habille ses boutiques, sa Freebox Ultra et même ses LED aux couleurs de la série Stranger Things. Et je crois que cette box va faire clignoter vos LED comme la guirlande de Joyce Byers.

À l’approche de la saison finale de Stranger Things, Free transforme ses boutiques en mini Hawkins et habille sa Freebox Ultra aux couleurs de la série. Stickers, animations lumineuses, édition limitée et jeu en réalité augmentée… la marque pousse la geek culture jusque dans nos salons.

La première box au monde aux couleurs de Stranger Things ?

Depuis le 4 novembre 2025, les 266 boutiques Free ressemblent plus à Hawkins qu’à des points de vente classiques. Décorations rouges, stickers inspirés de la série, animations lumineuses… l’opérateur transforme ses vitrines pour célébrer le Stranger Things Day du 6 novembre. C’est la fameuse date où Will Byers disparaît dans la saison 1. Un clin d’œil parfait pour annoncer une collaboration à souhait.

Mais ce n’est pas tout. Free sort une Freebox Ultra édition limitée Stranger Things. C’est une vraie box collector, rouge sang, décorée des silhouettes des héros à vélo. Même ses LED s’animent au rythme de 7 effets lumineux thématiques. Et l’écran quant à lui affiche les héros pédalant dans la nuit, avec le logo de la série.

Free aime être le premier en tout, et cette fois encore, il s’en vante. Selon l’opérateur, il s’agit de la toute première box mondiale inspirée d’une série TV. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Freebox Ultra se déguise. Je me souviens de son édition transparente, illuminée en rouge façon néon cyberpunk.

Pour la sortie de l’ultime saison de Stranger Things découvrez notre Freebox Ultra Édition Limitée en collaboration avec Netflix, disponible dès maintenant.



Et rendez-vous le 27 novembre pour découvrir la partie 1 de la saison 5 de Stranger Things, seulement… pic.twitter.com/9SRV4xwlwG — Free (@free) November 4, 2025

Côté tarif, ce sera 49,99 € par mois (puis 59,99 € après un an). Et évidemment, Netflix est inclus dans l’offre. C’est indispensable pour binge-watcher les quatre saisons avant la grande finale prévue pour le 27 novembre 2025.

Disponible en édition limitée (mais accessible dans toutes les boutiques et sur le site de Free), cette Freebox Stranger Things peut aussi être obtenue via migration pour 59 €.

Et pour les fans les plus joueurs, Free lance également un jeu concours. Il s’agit d’une expérience en réalité augmentée inspirée de la guirlande lumineuse de la saison 1. Apparemment, Free veut décrypter le message venu du Monde à l’Envers. À la clé, une Freebox Ultra Stranger Things + 1 an d’abonnement, ou carrément un week-end à Londres.

