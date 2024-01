Free dévoile enfin la Freebox Ultra : 60 euros par mois, un prix justifié ?

L’innovation tant attendue de Free vient d’être annoncée. Désormais, vous pourrez profiter du wifi 7, d’un débit de 8 Gbit/s, le tout dans la Freebox Ultra. Pourtant, le prix ne passe pas auprès des utilisateurs. Certains trouvent même que c’est une dinguerie de la part de Free.

Un rêve devenu réalité. Oui, la Freebox Ultra est maintenant à disposition du grand public. Avec un débit de connexion de 8 Gbit/s, cette merveille sera bientôt une référence technologique. Mais la performance à un prix. Vous devez débourser 60 euros par mois pour vous abonner à cette innovation de Free. Serez-vous prêt à dépenser cette somme pour avoir une connexion de qualité supérieure ?

Freebox Ultra : l’ère après Delta

La Freebox Delta a satisfait les utilisateurs après sa sortie. Cette approche a même permis à Free de prendre une place de leader dans le marché de la high-tech. Mais la filiale du groupe Lliad ne s’arrêta pas là. En effet, elle a donné quelques indices concernant la Freebox Ultra. Xavier Niel a même lancé une vague de spéculation sur les réseaux sociaux.

« Nous étions prêts avant, mais il a fallu attendre que la Wifi Alliance annonce officiellement la norme début janvier (…) Pour une fois, nous lancions une box à l’heure » un extrait du communiqué de Free.

La performance à un prix

8 Gbit/s, c’est le débit de connexion de la « box la plus rapide en France ». De plus, le Freebox Ultra prend en compte le Wifi 7. Une aubaine pour les gamers, et les geeks. Free s’est aussi concentré sur le renforcement de la stabilité afin de fidéliser les utilisateurs. Désormais, vous pourrez télécharger des vidéos 8K, des fichiers raw, en un clin d’œil. L’amélioration des offres streaming est aussi au rendez-vous.

En outre, la Freebox Ultra peut prendre en charge plus de 100 appareils connectés en même temps. Ce routeur se situe encore à la première place dans cette catégorie. Par ailleurs, vous aurez des accessoires supplémentaires pour couvrir tous les espaces de votre maison. Que demander de plus ?

Le seul inconvénient : le prix. 60 euros mensuels pour exploiter la puissance de cette box. Et là, certains utilisateurs ne sont pas prêts à débourser cette somme astronomique.

Cette Freebox Ultra, on vous la propose à 49,99€ pendant 1 an, puis 59,99€, encore et toujours sans engagement. pic.twitter.com/3YGVkGROBD — Free (@free) January 30, 2024

Focus sur les autres détails techniques

Le processeur Soc Networking Pro 820 de Qualcomm est le chef d’orchestre de la Freebox Ultra. Et ce n’est qu’un aperçu de la puissance de l’appareil. Vous profiterez aussi d’une SFP de 10 Gbit/s. Cette alternative s’associe parfaitement avec la fibre. Si vous voulez une connexion par câble, vous pourrez compter sur les 4 ports Ethernet du Freebox Ultra.

Freebox Ultra: à quoi sert le Wifi 7, le Wifi "ultra-puissant" de Free?https://t.co/vk6Fh9z4yO pic.twitter.com/gMSKZI9FLk — BFMTV (@BFMTV) January 30, 2024

À la surprise générale, Free a aussi installé un port USB 3.1 pour « votre disque dur ». Un port USB-C est disponible pour alimenter le box. Et ce n’est pas tout. Le Freebox Ultra peut encore suprendre les utilisateurs. Il existe un emplacement d’un SSD Nvme dans cette merveille. Vous pourrez alors y enregistrer tous vos fichiers.