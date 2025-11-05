Shein, AliExpress : les Français horrifiés par ces poupées pédo-pornographiques

Shein et AliExpress viennent de franchir une ligne rouge. Des poupées pédo-pornographiques ont été découvertes sur ces plateformes. Un produit qui n’a pas manqué de choquer, y compris les autorités françaises.

La découverte a eu lieu ce week-end par la direction générale de la répression des fraudes. Sur Shein, puis sur AliExpress, des poupées sexuelles d’apparence enfantine étaient proposées à la vente. Choqué ? Vous n’êtes pas le seul. Ces ventes ont immédiatement alerté les autorités.

Ils mettent en vente des poupées à caractère pédo-pornographique

Oui, la justice parle bien de contenu pédo-pornographique, passible jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende. L’affaire a immédiatement été signalée à l’Arcom et au ministre de l’Économie, Roland Lescure.

D’abord, c’est Shein qui a reçu la menace d’exclusion du marché français de la part du ministre de l’Economie et des Finances. Puis AliExpress s’est à son tour retrouvé dans le collimateur des autorités.

La répression des fraudes a constaté que la boutique chinoise vendait, elle aussi, ces poupées interdites. « La description et la catégorisation rendent difficile de douter du caractère pédopornographique des contenus », précise le communiqué officiel.

AliExpress a réagi en affirmant avoir retiré ces annonces dès leur découverte. Une décision prudente, certes. Mais le problème reste entier. Car une simple recherche sur le site révèle d’autres articles similaires que les poupées pédo-pornographiques. Des poupées adultes, des masturbateurs et autres accessoires sexuels sont disponibles sans filtrage.

Le souci c’est que des mineurs pourraient tomber dessus. Et aucune mesure de protection n’est mise en place par la plateforme.

Une négligence qui choque

Le pire dans cette histoire, c’est l’ampleur de la négligence. C’est vrai que le parquet de Paris surveille déjà Shein et AliExpress. Mais retrouver des poupées pédo-pornographiques sur ces plateformes montrent que la régulation sur les marketplaces chinoises reste insuffisante. On peut y trouver tout et n’importe quoi.

Heureusement, les autorités françaises n’ont pas l’intention de laisser passer ça. Procureur de la République et Arcom sont d’ailleurs déjà sur le coup. Alors, pour les consommateurs français, le message est sans équivoque. Il faut de la vigilance maximale. Ce n’est pas seulement un scandale moral, c’est un véritable risque légal.

Et pour les plateformes, l’alerte est sévère. Car chaque produit douteux pourrait mener vers une sanction potentielle. Shein pourrait être bannie, AliExpress pourrait subir de lourdes amendes.

