Il se promène en Tesla et… PAF ! Météorite sur le pare-brise

Le Dr Andrew Melville-Smith, vétérinaire à Whyalla, en Australie-Méridionale, ne s’attendait sûrement pas à vivre un tel épisode. Mais voilà. Le 19 octobre, alors qu’il rentrait chez lui sur l’Augusta Highway, sa Tesla Model Y a été percutée par un objet tombé du ciel.

L’incident s’est produit à une quarantaine de kilomètres de Port Germein. Melville-Smith raconte qu’il a d’abord cru à un tir ou à un caillou lancé par un camion. Pourtant, les indices sont étranges.

Une Tesla attaquée par le ciel ?

Le pare-brise est partiellement fondu. Il y a une chaleur intense et une odeur de métal brûlé. La voiture, elle, n’a rien compris à ce chaos. Pour info, la voiture roulait en mode autonome. Et elle a poursuivi sa route, comme si de rien n’était, pendant que le conducteur et sa femme tentaient de comprendre ce qu’il venait de se passer.

Blessé par les éclats de verre, le vétérinaire a contacté le Musée d’Australie-Méridionale. Les experts ont pris l’affaire très au sérieux. Le minéralogiste Kieran Meaney a évoqué une hypothèse rarissime : une météorite. Selon lui, les chances d’un tel impact sont quasi nulles. Dix kilomètres de plus ou de moins, et la pierre céleste aurait raté la Tesla.

La police a d’abord envisagé un projectile ou des débris de camion. Cependant, ces hypothèses ont vite été écartées car il n’y a aucun signe d’impact typique. Juste un verre légèrement fondu, preuve d’une chaleur extrême. L’équipe du musée a donc lancé une analyse complète du pare-brise pour y rechercher des particules spatiales incrustées. Un processus long, qui pourrait durer plusieurs mois avant de livrer un verdict clair.

Pendant ce temps, les scientifiques envisagent d’autres pistes. L’objet pourrait provenir de débris spatiaux ou même d’un avion. Rien n’est encore confirmé. Néanmoins, l’idée qu’une Tesla ait croisé une météorite sur une route australienne fait déjà rêver les amateurs de science et d’ironie cosmique.

Était-ce vraiment une météorite ?

Pour tout vous dire, tout le monde n’est pas convaincu. Le professeur Jonti Horner, astrophysicien à l’Université du Queensland du Sud, estime qu’un tel impact aurait dû s’accompagner d’une boule de feu visible à des kilomètres. D’après lui, une roche spatiale suffisamment grande pour endommager un pare-brise aurait éclairé la nuit comme une pleine lune en colère.

Autre détail qui dérange : les météorites sont habituellement froides à l’atterrissage. Elles passent l’éternité dans le froid spatial et ne se réchauffent que brièvement en traversant l’atmosphère. Alors, comment expliquer un pare-brise partiellement fondu ? Le mystère reste entier.

Le Dr Hadrien Devillepoix, de l’Université Curtin, partage cette prudence. Pour lui, un tel événement aurait été observé par les réseaux de surveillance du ciel australien. De son côté, la Dr Ellie Sansom, du Desert Fireball Network, n’exclut pas la possibilité d’un débris de satellite. Il reste cependant sceptique sur l’idée d’une vraie météorite.

En attendant les analyses chimiques, le Musée d’Australie-Méridionale garde toutes les hypothèses ouvertes. Selon Meaney, l’objet était manifestement chaud et venu d’en haut. Quant au vétérinaire, il préfère retenir que son véhicule a gardé son calme. Grâce au pilotage automatique, lui et sa femme ont échappé au pire.

