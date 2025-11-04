GTA 6 : un nouveau trailer très bientôt ? Tout ce qu’il faut savoir

Ça y est, l’Internet gaming frémit encore. Car une mise à jour sur le PlayStation Store a suffi à relancer l’hypothèse d’un nouveau trailer de GTA 6. Oui, encore. Et cette fois, le timing fait beaucoup parler.

Cela fait des années que les joueurs guettent GTA 6, en décortiquant chaque rumeur et chaque image. Ainsi, au moindre mouvement du côté de Rockstar, même minime, Internet s’embrase en quelques secondes.

Cette semaine, c’est la page PlayStation Store qui a été mise à jour avec la mention GTA+. Un détail ? Peut-être. Une pièce du puzzle qui se met en place avant une annonce plus grosse ? Probablement. Et comme toujours avec Rockstar, les fans oscillent entre hype totale et préparation psychologique à la déception.

Une mise à jour suspecte, une conférence imminente et des nerfs à vif

On pourrait croire que ce n’est rien. Après tout, GTA 6 sortira un jour. Pas besoin de s’exciter à chaque mouvement. Sauf que quand il s’agit de l’un des jeux les plus attendus de l’histoire, chaque pixel qui bouge devient un indice.

La fiche du PlayStation Store affiche désormais GTA+, ce fameux abonnement qui donne des bonus dans GTA Online. De quoi laisser penser que Sony et Rockstar préparent doucement les fondations avant le lancement, toujours fixé, pour l’instant, à mai 2026.

Mais si cette mise à jour tombe maintenant, ce n’est probablement pas un hasard. Pourquoi ? Parce que Take-Two, la maison-mère de Rockstar, s’apprête à tenir sa conférence trimestrielle sur les résultats financiers. Et on connaît la musique. Quand il faut rassurer les investisseurs, on balance un trailer.

Et puis, la dernière bande-annonce date d’il y a pile six mois. Et GTA 6 a déjà été dévoilé plusieurs fois juste avant, ou juste après, ce genre d’événements. Attention toutefois, Rockstar adore jouer avec la frustration. Souvenez-vous, la première bande-annonce avait été annoncée comme imminente. Puis elle avait débarqué après.

De toute façon, rien ne garantit qu’un trailer du GTA 6 va tomber d’ici peu. Rockstar pourrait décider d’attendre ou bien de jouer encore sur la tension.

Prochain Trailer, oui, mais à quoi va ressembler GTA 6 ?

Pendant que tout le monde guette le prochain trailer de GTA 6, une autre discussion prend de l’ampleur. Comment commence le jeu ? Et encore là, les fans ne manquent pas d’audace.

Les théories les plus convaincantes s’appuient sur les deux bandes-annonces déjà publiées. Beaucoup imaginent une ouverture en pleine tempête, au cœur d’un braquage mené par Jason, l’un des deux héros du jeu. Une entrée en scène façon GTA V, mais sous stéroïdes.

Pourquoi cette théorie revient autant ? Puisque dans le second trailer, on voit Jason réparer le toit de sa maison, comme si une tempête était passée. Cette reconstruction pourrait symboliser bien plus, telle que la relation entre Jason et Lucia. Cela laisse évidemment un goût de on tente de recoller les morceaux.

Certes, si toutes ces spéculations se confirment, GTA 6 ne sera pas simplement un jeu. Ce sera une démonstration. Reste à savoir que donnera son prochain trailer.

