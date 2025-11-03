Souris vs Manette, c’est quoi le meilleur pour les FPS ? Le dev de Call of Duty 7 répond

C’est le débat qui n’en finit plus dans le monde du FPS : souris et clavier face à la manette ! Qui a l’avantage ? Pour beaucoup, la réponse est évidente, mais le studio derrière le prochain Call of Duty a une vision beaucoup plus nuancée.

Le monde des FPS (First-Person Shooters) est un champ de bataille constant, et je ne parle pas seulement des kills en jeu. Le vrai débat qui agite la communauté, c’est le fameux duel entre le combo clavier souris et la manette.

Longtemps, la souris a été considérée comme la reine incontestée pour la précision et la rapidité de visée. Mais les jeux modernes mélangent de plus en plus les plateformes, et la question de l’équité devient cruciale. C’est là que Treyarch, le dev de Call of Duty : Black Ops 7, entre en scène. Après avoir analysé les tonnes de données récoltées durant la phase de bêta, ils viennent de secouer nos certitudes.

Le duel plus serré que prévu entre souris et manette

Le directeur du design de Treyarch, Matt Scronce, a partagé une analyse fascinante des performances des joueurs selon leur input device.

Selon Matt Scronce « Nous regardons attentivement les données, et elles disent que les joueurs à la manette ont un avantage dans les combats rapprochés, et que ceux au combo clavier souris gagnent plus sur les combats à distance ».

Qui l’aurait cru ? La souris reste au top pour les snipes et les duels de loin grâce à sa précision chirurgicale, mais quand ça chauffe en mode close combat (le fameux CQC), la manette prend le dessus. On peut imaginer que l’assistance à la visée y est pour quelque chose. C’est ce qui permet aux joueurs manette de locker plus rapidement leur cible dans le chaos du corps-à-corps.

L’assistance à la visée sous le microscope

Ce constat force donc les développeurs à revoir leur copie. Puisque les serveurs mélangent les joueurs souris et manette (cross-play oblige), l’équité est le mot d’ordre. Le gros ajustement concerne donc l’assistance à la visée (ou Aim Assist pour les intimes), l’aide essentielle qui compense le manque de réactivité d’un stick comparé à un mouvement de souris.

Le dev de Call of Duty a annoncé vouloir rendre cette assistance « moins tolérante » (ou permissive). Le but est d’éviter les situations où le joueur manette serait beaucoup trop avantagé. Cela transforme l’aide en une visée semi-automatique.

The team is focused on aim assist strength across all ranges, as well as rotational aim assist and the requirement for the right (aim) stick to be moving in the direction of a target on controller. More details to come!



Stay tuned for more intel on maps, modes, weapons,… — Treyarch (@Treyarch) October 21, 2025

Pour atteindre cet équilibre délicat, les devs se penchent sur des détails pointus. Ils vont réduire les écarts de performance entre les deux configurations, ajuster l’avantage de l’assistance à la visée sur toutes les distances. Et aussi se pencher sur l’aide rotationnelle. Désormais, l’assistance n’interviendrait que si le stick droit s’oriente déjà dans la direction de la cible. Fini l’aide qui se déclenche par miracle sans effort !

Ce travail d’équilibriste n’est pas exclusif à Black Ops 7. Raven Software, qui gère Call of Duty: Warzone, a déjà confirmé travailler avec Treyarch pour appliquer ces mêmes ajustements (notamment l’aide rotationnelle et la puissance de l’assistance) dès la Saison 1 du célèbre Battle Royale.

C’est un vrai casse-tête pour les studios. S’ils désavantagent trop une frange de joueurs, l’autre prend l’ascendant, et les critiques fusent ! Leur mission est de garantir que seule ton habileté fasse la différence, quelle que soit la configuration que vous préférez.

Alors, la souris est-elle meilleure que la manette ? La réponse du studio est un Non nuancé. Tout dépend de la distance de votre duel ! Le vrai héros, c’est l’équipe qui bosse dur pour que le match soit juste pour tout le monde.

