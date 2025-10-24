Razer Raiju V3 Pro : la manette de PS5 plus rapide qu’une souris ?!

La Razer Raiju V3 Pro offre précision et réactivité pour PS5 et PC, avec joysticks TMR anti-dérive et gâchettes ultra-rapides.

Razer élève une fois de plus les standards du jeu compétitif avec la Raiju V3 Pro. Cette manette est taillée pour la performance sur PlayStation 5 et PC. Elle se présente comme une alternative haut de gamme aux DualSense Edge et Victrix Pro BFG Reloaded. Sa réactivité comparable à celle d’une souris en fait un argument audacieux que la marque assume pleinement.

Façonnée par et pour les joueurs d’élite

Vendu 219,99 $ / 199,99 £, le Raiju V3 Pro s’adresse aux joueurs exigeants qui recherchent un contrôle absolu. Cette manette a été conçue en collaboration avec des professionnels de l’e-sport.

Elle adopte une symétrie parfaite des joysticks pour un confort naturel sur de longues sessions. Son allure sobre, agrémentée de poignées texturées et d’une croix directionnelle circulaire, traduit une recherche d’équilibre entre esthétique et efficacité.

Chaque détail vise la précision. Les joysticks TMR magnétiques, inspirés de la technologie à effet Hall, éliminent le risque de dérive. Un fléau bien connu des manettes traditionnelles. Cette innovation garantit une stabilité millimétrique du point mort et une réponse fidèle aux moindres mouvements.

Les joueurs peuvent aussi interchanger les capuchons de sticks : plus courts pour les réflexes rapides, plus hauts pour un contrôle fin. Les boutons et gâchettes mécaniques reprennent la technologie des microswitches Mecha-Tactile, déjà utilisée dans ses souris de compétition. Chaque pression déclenche une actuation instantanée, nette et sonore, sans résistance excessive.

Les HyperTriggers offrent deux modes de tir. Un appui court pour les jeux de tir nerveux, un appui long pour les simulations exigeant de la progressivité. Le basculement s’effectue d’un simple levier à l’arrière.

Quatre boutons arrière amovibles, associés à deux bumpers supplémentaires, complètent l’arsenal. Six commandes peuvent être remappées selon les préférences de jeu. Ce système modulaire permet de créer une configuration sur mesure, ajustée à la stratégie ou au style de chaque joueur.

Une connexion sans faille et une autonomie solide

Côté connectivité, Razer mise sur une liaison sans fil 2,4 GHz estampillée HyperSpeed Wireless, réputée pour sa latence quasi nulle. Cette performance s’accompagne d’une autonomie d’environ dix heures, suffisante pour des sessions prolongées sans perte de réactivité.

Le contrôleur dispose également d’un mode filaire via un câble USB-C de deux mètres. Ce dernier garantit un taux d’interrogation de 2000 Hz sur PC et 250 Hz en sans-fil sur PS5.

La Raiju V3 Pro s’intègre dans l’écosystème logiciel Razer Synapse 4 et l’application mobile Razer Controller App. Ces plateformes permettent de remapper les touches, d’ajuster la sensibilité des joysticks, de calibrer les axes et d’enregistrer jusqu’à quatre profils internes.

Razer accompagne aussi son produit d’un étui rigide destiné au transport et à la protection du matériel. Celui-ci contient deux capuchons de sticks de rechange, un câble, un tournevis et des boutons alternatifs.

Raiju V3 Pro, une manette conçue pour la compétition

Le champion du monde de Call of Duty 2023, Hydra, a publiquement salué la justesse du design et la sensibilité des joysticks de la Raiju V3 Pro. Les matériaux haut de gamme — plastique PBT résistant, revêtement caoutchouté, structure renforcée — assurent une prise en main robuste et confortable.

Les boutons, testés pour résister à des millions d’activations, promettent une longévité supérieure à celle des manettes concurrentes.

Le design circulaire du D-pad à huit directions favorise les diagonales rapides, cruciales dans les jeux de combat. Cette précision, couplée à la réactivité des boutons mécaniques, offre une expérience plus cohérente que celle du DualSense d’origine.

La Raiju V3 Pro est dans la même catégorie tarifaire que la DualSense Edge, mais adopte une philosophie différente. Là où Sony privilégie l’immersion et les sensations haptiques, Razer se concentre sur la vitesse, la performance et la personnalisation extrême.

L’absence de vibrations adaptatives peut décevoir les amateurs d’immersion, mais elle profite aux compétiteurs qui recherchent la stabilité pure. L’ensemble s’adresse donc avant tout aux joueurs orientés vers la compétition, notamment ceux venant du monde PC habitués à la précision d’une souris.

