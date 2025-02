GTA 6 : Take-Two donne une très bonne nouvelle concernant la date de sortie

Plus de place au doute ! Take-Two vient de confirmer la date de sortie du GTA 6. Après des mois de spéculations et de craintes de retard, les fans peuvent enfin souffler. Préparez-vous, le retour à Vice City est toujours dans les temps !

Les rumeurs allaient bon train sur un possible report de GTA 6, mais Take-Two Interactive vient de mettre les choses au clair. Le jeu est toujours prévu pour 2025 et il n’y a, pour l’instant, aucun retard à signaler. Avec la grande attente qui entoure ce nouvel opus, chaque information fait trembler la communauté. Heureusement, l’éditeur semble sûr de son coup et réaffirme que tout avance comme prévu.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Pas de retard en vue, Take-Two confirme la sortie

Dans son dernier rapport financier, la société mère de Rockstar Games a confirmé que GTA 6 sortira bien sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S à l’automne 2025. Beaucoup redoutaient un report. Car après tout, ce n’est pas rare dans l’industrie du jeu vidéo. Mais pour le moment, le planning est maintenu.

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a même confié à IGN que l’éditeur était « vraiment confiant » sur cette fenêtre de sortie. Bien sûr, il ne peut pas garantir à 100 % qu’il n’y aura pas de retard, mais tout semble sur la bonne voie.

TakeTwo still plans to release GTA VI THIS FALL 🗓@RockstarGames's parent company reconfirmed the fall 2025 release date in its latest Quarterly Earnings agenda. pic.twitter.com/sjkG8zHNss February 7, 2025

Nous le savons, GTA 6 est LE jeu le plus attendu de la décennie. Selon le cabinet d’études DFC Intelligence, il pourrait même être « l’un des plus grands lancements de divertissement de l’histoire ». En plus, cet opus pourrait aussi générer plus d’un milliard de dollars rien qu’avec les précommandes.

D’ailleurs, certains éditeurs évitent carrément de sortir leurs jeux à cette période, de peur que GTA 6 ne vole toute la lumière.

Par ailleurs, Rockstar a dévoilé le premier trailer de GTA 6 le 4 décembre 2023. Il confirme que le jeu se déroulera dans l’État fictif de Leonida, avec un retour à Vice City. Nous y suivrons notamment Lucia, l’un des deux protagonistes, qui s’apprête à semer le chaos avec son complice.

L’automne 2025 semble donc confirmé… mais dans le monde du jeu vidéo, tout peut arriver. Pensez-vous que Rockstar respectera cette date ou qu’un report est inévitable ? Discutez-en en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.