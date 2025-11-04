iOS 26.1 enfin dispo ! Quelles nouveautés pour votre iPhone ou iPad ?

Deux mois après la sortie d’iOS 26, Apple publie enfin la version 26.1. Pas de révolution au programme, comme nous l’avons expliqué dans un article récent. Toutefois,is une série de retouches est au rendez-vous pour corriger les excès du fameux design “Liquid Glass”

Et au passage, la firme en profite pour rafraîchir quelques applications et revoir quelques gestes du quotidien. Rien de spectaculaire, certes, mais assez pour qu’on ait envie de faire la mise à jour sans attendre.

iOS 26.1 : Qu’est-ce qui a changé ?

Avec iOS 26, Apple avait imposé son “Liquid Glass”, une interface brillante et presque trop lisse. Beaucoup ont adoré. Cependant, d’autres ont trouvé ça fatiguant pour les yeux. Alors, iOS 26.1 tente un compromis.

Dans les réglages d’affichage, deux modes cohabitent désormais. “Transparent” pour ceux qui aiment le verre pur, et “Teinté” pour ceux qui préfèrent une ambiance un peu plus douce. Ce dernier ajoute un léger effet givré qui améliore la lisibilité sans trahir l’esprit initial.

Le dock change lui aussi subtilement de ton. La transparence y est un peu plus marquée, donnant un effet moins lumineux et plus stable. Ces détails peuvent paraître insignifiants, pourtant ils influencent grandement la sensation de confort visuel.

L’application Téléphone, quant à elle, rejoint enfin la modernité. Son clavier, resté bloqué à l’ancienne interface, adopte à présent le style Liquid Glass. Même le texte n’est plus centré. Apple a décidé de tout aligner à gauche.

Autre ajustement, les noms de dossiers et les fiches de réglages suivent le même mouvement. Fini les espaces vides au milieu de l’écran : tout commence désormais à gauche, comme une page bien ordonnée.

De nouveaux gestes à adapter

Avec iOS 26.1, Apple ajoute enfin une option pour désactiver le raccourci appareil photo sur l’écran verrouillé. Parfaite pour éviter les déclenchements accidentels. Il suffit d’aller dans les réglages pour couper cette fonction.

Du côté de l’alarme, les lève-tôt vont devoir s’adapter. La version précédente avait introduit de gros boutons qui provoquaient des arrêts involontaires du réveil. Apple corrige le tir en imposant un geste à faire glisser pour couper l’alarme.

Apple Music, quant à lui, emprunte une idée à Spotify. Désormais, un simple balayage gauche-droite suffit pour changer de chanson. Plus besoin de viser le minuscule bouton suivant. Le geste est fluide et rapide

Enfin, petit clin d’œil pour les utilisateurs d’Apple TV. Le service change de nom et de logo : adieu Apple TV+, place à Apple TV tout court. L’icône adopte une teinte plus sobre, symbole d’un recentrage sur l’essentiel. Une mise à jour purement esthétique, certes, mais qui accompagne la cohérence visuelle d’iOS 26.1.

