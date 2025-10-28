L’iPad Pro va mettre un gros coup de froid sur la concurrence

L’iPad Pro arrive avec une nouveauté qui risque bien de faire pâlir la concurrence. Une avancée qui promet non seulement la puissance légendaire d’Apple, mais aussi une endurance jamais vue sur une tablette.

Quand il s’agit de rivaliser avec la concurrence, Apple ne ménage jamais ses efforts. La marque à la pomme sait que dans l’univers ultra-compétitif de la tech, l’endurance est de mise et la moindre erreur se paie cher.

Alors, pour garder sa couronne, le géant américain mise toujours sur l’innovation. Et son prochain iPad Pro pourrait bien en être la preuve. Parce que la firme mise sur une technologie haut niveau capable de booster les performances de l’appareil.

Une technologie empruntée, mais perfectionnée par Apple

Vous vous souvenez de la chambre à vapeur des iPhone 17 Pro qui avait tant fait parler d’elle ? Il semble qu’Apple tient à cette technologie. Car selon Mark Gurman, le toujours bien informé côté Apple, le prochain iPad Pro pourrait à son tour adopter cette technologie.

Next iPad Pro may get vapor chamber cooling for better performance 🌬️



According to Mark Gurman, Apple’s M6-powered iPad Pro could arrive in 2027 with a new cooling system that handles heat more efficiently. The upgrade should make the tablet perform better during heavy gaming,… pic.twitter.com/lKB8pSJEqF — XiT (@XiTOnline) October 27, 2025

C’est un choix logique vu que ce prochain appareil embarquerait la toute nouvelle puce M6, encore plus puissante que la génération M4. Alors, pour libérer toute cette énergie sans surchauffer, il faut un système de refroidissement à la hauteur. C’est là que la chambre à vapeur entre en jeu.

Pour rappel, la chambre à vapeur agit comme un mini circuit de refroidissement. Elle diffuse la chaleur de manière uniforme, permettant au processeur de tourner à plein régime sans s’essouffler.

Cette technologie assure donc plus de stabilité, plus de puissance et surtout plus de durée dans les performances. Ainsi, son arrivée sur l’iPad Pro serait un atout majeur face à la concurrence.

Apple n’a pas inventé le concept, loin de là. Samsung et Google l’utilisent déjà sur leurs modèles haut de gamme. Mais fidèle à sa philosophie, la marque à la pomme ne cherche pas à copier, elle peaufine.

Vapor Chamber Cooling coming to the iPad Pro?! ❄️



According to @Bloomberg’s @MarkGurman, @Apple plans to add vapor chamber cooling to the M6 iPad Pro, improving heat control while staying fanless and ultra-thin! 🔥



The updated iPad Pro design isn't expected until spring of… pic.twitter.com/fQ1FuxQSCb — Brian MacDuff (@itstheBMAC) October 27, 2025

L’iPad Pro M6, une tablette sans limites face à la concurrence

Chez Apple, on aime parler de pro. Et cette fois, le mot pourrait reprendre tout son sens. Car l’iPad Pro M6 pourrait enfin devenir l’outil ultime des créateurs, gamers et pros nomades.

Parce que grâce à la chambre à vapeur, la puissance ne sera plus un problème. Sur les iPhone 17 Pro, cette innovation a d’ailleurs déjà fait ses preuves. Et l’iPad Pro pourrait donc tourner à plein régime sans broncher, là où certaines concurrentes montrent déjà des signes de fatigue.

Cela signifie que vous pouvez faire du montage vidéo 4K, de la retouche photo RAW ou même de la 3D lourde sans que l’appareil ne chauffe. Il ne réduit pas non plus sa vitesse. Tout cela, malgré la finesse de la tablette et son format ultra-portable.

📱 Les iPad Pro M5 (ou M6) pourraient bientôt avoir des bordures encore plus fines !



Une évolution logique, surtout avec l’arrivée de Liquid Glass qui donne déjà l’impression de tenir une plaque de verre. 👀



Vous validez l’idée ?#iPadPro #AppleRumor #LiquidGlass #iPadOS26… pic.twitter.com/SgkCkqRLlg — MaTech (@iMathTechs) June 28, 2025

Apparemment, Apple prévoit aussi d’intégrer la chambre à vapeur sur son prochain MacBook Air. Bien sûr, toutes ces informations proviennent de leaks et rumeurs. Il faudra donc prendre ces détails avec prudence jusqu’à une confirmation officielle d’Apple.

