Raizer Raiju Pro v3 : une meilleure manette PS5 que la DualSense Edge ?

Sans drift et dotée d’une autonomie exceptionnelle, la Razer Raiju V3 Pro surpasse les standards pour les sessions intenses.

La Razer Raiju V3 Pro, une manette PS5 haut de gamme, offre une précision adaptée à l’e-sport. Sa personnalisation avancée optimise chaque expérience de jeu. Elle surpasse même la DualSense Edge en confort et en réactivité. Cependant, le Raiju V3 Pro n’intègre pas les retours haptiques de Sony.

Son prix élevé reste son principal inconvénient malgré sa qualité.

Joysticks magnétiques TMR, une première sur PS5

La Raiju V3 Pro adopte une silhouette proche de la DualSense Edge : arrondie, équilibrée, parfaitement adaptée à la main. Son poids de 258 g lui confère une légèreté maîtrisée sans fragilité.

En outre, son design conserve les symboles PlayStation, le grand pavé tactile central et les joysticks symétriques. La manette épouse naturellement la morphologie de la main. Chaque bouton tombe sous les doigts, chaque mouvement se fait fluide.

La Raiju V3 Pro est la première manette PS5 dotée de joysticks magnétiques TMR. Cette technologie, encore rare, garantit une précision extrême et élimine tout risque de dérive.

Razer complète ce dispositif par des gâchettes à effet Hall. Ces dernières mesurent les variations de champ magnétique pour une réponse instantanée. Les joueurs peuvent choisir entre une pression courte, proche du clic d’une souris, et une pression longue, plus classique.

L’un des atouts majeurs du Raiju V3 Pro réside dans sa personnalisation avancée. Razer propose deux interfaces : le logiciel Synapse sur Windows et l’application Razer Controller sur iOS et Android.

Ces outils permettent de redéfinir la sensibilité des joysticks, de régler la profondeur des gâchettes, de remapper les boutons ou de désactiver certaines commandes.

La synchronisation se fait en temps réel, sans perte de données. Les joueurs peuvent enregistrer plusieurs profils selon leurs jeux favoris. Cette liberté place la manette au-dessus de la concurrence. La Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded, par exemple, limite sa personnalisation aux versions Xbox et PC.

Des boutons mécaniques dignes des meilleures souris

La manette dispose de quatre boutons arrière amovibles et deux gâchettes latérales supplémentaires. Soit six commandes personnalisables au total.

Ces boutons, placés à portée des doigts, permettent d’exécuter des actions complexes sans lâcher les joysticks. L’utilisateur peut les retirer à l’aide d’un tournevis fourni, évitant ainsi les déclenchements involontaires.

Autre innovation, les boutons principaux utilisent la même technologie que les souris gaming de Razer. Leur clic, net et instantané, reproduit la réactivité d’un interrupteur mécanique.

Dans Mortal Kombat 11, les enchaînements de coups s’exécutent avec fluidité, sans latence. La manette combine ainsi la vitesse d’une souris à la stabilité d’un contrôleur classique, créant une expérience hybride idéale pour l’e-sport.

Razer équipe la Raiju V3 Pro d’une batterie endurante de 36 heures, connectée via un dongle 2,4 GHz à latence faible. Ce chiffre surpasse de loin ses rivales : 20 heures pour la Victrix Pro BFG Reloaded et la Wolverine V3 Pro, à peine cinq pour la DualSense Edge.

Quelques défauts limités à considérer

La manette n’est pas exempte de faiblesses. Sa croix directionnelle flottante, pensée pour les déplacements diagonaux, manque de précision. Les amateurs de jeux de combat risquent de trouver la navigation imprécise. Heureusement, une option logicielle permet de la reconfigurer en croix à quatre directions.

Son prix élevé constitue un autre frein. Affichée à 219 dollars, elle dépasse la plupart des modèles concurrents, y compris la DualSense Edge. Cette différence se justifie toutefois par la qualité de fabrication, les technologies embarquées et l’autonomie remarquable.

Enfin, certaines fonctions exclusives à la PS5 — retour haptique, gâchettes adaptatives, micro intégré — sont absentes. Mais ces omissions n’affectent pas la cible visée ; les joueurs compétitifs privilégient la performance brute à l’immersion sensorielle.

La Razer Raiju V3 Pro se positionne sans ambiguïté comme la manette PS5 la plus performante du moment. Sa précision, son confort et sa capacité de personnalisation surpassent la DualSense Edge. Elle s’adresse aux joueurs d’e-sport, aux perfectionnistes, à ceux qui exigent un contrôle absolu sur chaque action.

Certes, elle coûte cher et abandonne certaines fonctions immersives, mais elle compense largement par une qualité mécanique et une autonomie exceptionnelles.

