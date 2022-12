Surveillance numérique : comment échapper au suivi du gouvernement ?

La surveillance numérique représente une véritable menace pour la vie privée et les libertés individuelles. Pourtant, de nombreux gouvernements mettent en place un système d’espionnage massif des communications ainsi que diverses techniques pour collecter et analyser les activités en ligne de leurs citoyens. Découvrez comment échapper à ce type de suivi et naviguer en toute sécurité dans le monde numérique.

Au fur et à mesure que les technologies progressent, la surveillance numérique est devenue une préoccupation majeure pour les internautes. Une inquiétude tout à fait légitime surtout lorsque l’on sait que nous laissons des empreintes numériques derrière nous.

Qu’il s’agisse de notre adresse IP, de nos données de navigation, bancaires, e-mails… Notre activité en ligne peut être traquée par les gouvernements à des fins de marketing ou politiques. Alors, quelles mesures pour se protéger de ses regards indiscrets ? Les réponses dans ce dossier.

VPN : le meilleur ami de votre confidentialité

La surveillance numérique est une forme de contrôle exercée par les gouvernements sur les individus à travers le tracking de leurs activités numériques. Elle peut prendre plusieurs formes, allant du simple suivi des sites visités à la collecte de données personnelles. Si ce type de suivi vous inquiète et que vous souhaitez protéger votre vie privée en ligne, optez pour un VPN gratuit ou payant.

Acronyme anglais de virtual private network, cette solution comme son nom l’indique a pour mission d’empêcher quiconque d’intercepter votre trafic internet. Ceci en créant un tunnel virtuel sécurisé et chiffré de bout en bout. Les meilleurs VPN proposent de protéger vos données avec la norme AES. Entre autres, NordVPN a fait le choix du chiffrement AES 256-bits. Il s’agit d’un cryptage de qualité militaire tellement robuste qu’il est tout simplement infaillible.

Par ailleurs, l’un des principaux avantages d’un VPN, c’est qu’il masque votre adresse IP. Et in fine votre identité numérique ainsi que votre emplacement géographique. Ce service vous permet ainsi d’être invisible et intraçable sur internet.

Échapper à la surveillance numérique avec le navigateur Tor

Tor est un logiciel gratuit et open source qui achemine votre trafic internet à travers une série de serveurs sécurisés dans le monde. Le but étant qu’aucun serveur ne sache où il va ou d’où il vient. C’est ce que l’on appelle communément le routage en oignon. Ce réseau de communication anonyme est aujourd’hui utilisé par de nombreuses personnes. Notamment les journalistes défenseurs des droits de l’homme pour échapper à la surveillance numérique, contourner la censure et les restrictions géographiques.

Compatible avec les smartphones et ordinateurs, ce navigateur crypté de bout en bout intègre de nombreuses fonctions natives. Celles-ci vous permettent de masquer votre adresse IP et d’accéder à Internet sans laisser de trace. Parmi lesquels le protocole HTTPS Everywhere, uBlock Origin et HTTPS Lighthouse.

Surveillance gouvernementale : les français doivent-ils s’inquiéter ?

La surveillance numérique est aujourd’hui une réalité mondiale et le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Si la France ne s’est jamais prononcée sur sa position, il faut savoir que le gouvernement dispose de son propre service de renseignement. Ce dernier peut collecter et analyser en masse les URL complètes des sites visités par les internautes. Toutes les informations recueillies peuvent être conservées pendant au moins 5 ans. Ceci grâce à l’installation des boîtes noires chez les fournisseurs d’accès Internet.

Alors oui, si à l’heure d’aujourd’hui aucune surveillance des activités numériques des particuliers n’a été rapportée, la loi antiterroriste visant à renforcer la surveillance de l’Internet français entrée en vigueur le 30 juillet 2021 peut très vite changer la donne. Pour le moment rien n’est sûr. Dans tous les cas, il est important de rester vigilant. Raison pour laquelle, il est vivement conseillé de toujours protéger vos données personnelles lors de vos navigations sur internet.

Sécuriser son navigateur web

Si vous êtes plus à l’aise avec Chrome, Safari, Firefox ou encore Microsoft Edge, il est crucial d‘optimiser la sécurité de votre navigateur. Sans avoir à modifier radicalement vos habitudes de navigation, il suffit d’adopter quelques bonnes habitudes.

Tout d’abord, pensez à installer les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles pour corriger les éventuelles failles de sécurité. Ensuite, pensez à activer votre pare-feu si possible afin de bloquer toutes les connexions entrantes non autorisées. Par ailleurs, n’oubliez pas de vider régulièrement le cache de cookies et vos historiques de navigation.

Enfin, lors de votre navigation sur internet, il est vivement conseillé de privilégier les sites en HTTPS qui vont sécuriser les communications entre votre appareil et les sites que vous visitez afin d’empêcher les tiers d’intercepter les données échangées.