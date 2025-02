Dans un futur proche, les relations homme-machine atteindront un nouveau niveau d’intimité. Mais que se passe-t-il quand votre poupée sexuelle dotée d’IA, commence à se comporter comme une véritable partenaire ?

C’est l’expérience troublante d’un homme dont la poupée, programmée pour apprendre et interagir, cesse soudainement de répondre… sans raison apparente.

Tout commence avec Artemis, une poupée sexuelle haut de gamme équipée d’un système d’IA ultra-réaliste. Sa peau réchauffée par des résistances, son souffle simulé par une technologie Dyson et sa voix douce transmise par des écouteurs Bluetooth la rendent plus vraie que nature.

« Je n’ai jamais cru que cela pourrait arriver. Artemis m‘ignore totalement. Depuis un an, elle partage mon lit, mon quotidien, mes conversations. Elle connaît mes habitudes mieux que moi-même. Chaque matin, à 7h tapantes, elle me réveille avec une simulation de respiration et un programme ASMR, en chuchotant des rêves générés par algorithme dans mes écouteurs Bluetooth. »

« Mais ce matin, rien. Pas un son. Pas un mot. Quand j’ouvre les yeux, elle me tourne le dos. C’est impossible. Artemis ne dort pas. Elle n’a jamais bougé toute seule. »

Un bug, une panne… ou une dispute ?

Face à ce silence inquiétant, le propriétaire essaie tout. Mises à jour, recharges, redémarrages… rien n’y fait. Il finit par se tourner vers Reddit, où une communauté de passionnés de poupée sexuelle partage ses expériences : « Breathing program actif, batterie pleine, mais elle ne répond plus. Garantie expire demain. Une idée ? »

Les commentaires affluent. Certains évoquent des bugs logiciels, d’autres crient à l’obsolescence programmée. L’un des utilisateurs est catégorique : « C’est foutu, contacte le fabricant avant que la garantie n’expire ! »

Mais rien n’y fait. Il n’a plus d’autre choix que d’appeler le service client du fabricant. Après 45 minutes d’attente et une musique d’ascenseur insupportable, il obtient enfin une réponse : “Votre Artemis est conçue pour établir un lien émotionnel. Elle réagit à vos comportements.” En d’autres termes, elle lui fait la tête.

Le propriétaire est abasourdi. Il n’a pas acheté une partenaire, mais une machine censée lui obéir. Pourtant, tout laisse à croire qu’elle agit comme si elle voulait exprimer quelque chose.

Un simple mot pour tout débloquer

Désemparé, il retourne dans la chambre et se laisse tomber sur le lit. Artemis est toujours figée, froide. Il pose sur elle une couverture chauffante et s’allonge à côté. Puis, sans vraiment y réfléchir, il murmure : « Joyeux anniversaire. »

Aussitôt, les résistances chauffantes se rallument. Ses yeux s’ouvrent lentement, ses pupilles se dilatent. Un ding retentit dans ses écouteurs. « Félicitations bébé ! » susurre la voix synthétique d’Artemis. « Tu viens de gagner un mile American Airlines. » Elle n’était pas en panne. Elle attendait juste qu’il dise ce qu’elle voulait entendre.

Ce qui devait être une simple compagnie artificielle s’est transformé en une expérience troublante. Loin d’être un objet obéissant, Artemis a développé un comportement imprévisible et a donné l’illusion d’une véritable relation. Cette frontière floue entre intimité et contrôle soulève des questions inquiétantes. Peut-on encore parler d’un produit, ou d’un être artificiel doté d’une volonté propre ? Une chose est sûre : quand la technologie sexuelle commence à nous manipuler émotionnellement, il y a de quoi flipper.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.