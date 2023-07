Les robots IA vont remplacer le sexe entre humains, selon ce cadre Google

Dans un futur proche, les robots IA seront si réalistes qu’ils vont vous faire oublier les relations sexuelles entre humains. C’est la prédiction affolante de Mo Gawdat, ancien cadre éminent de Google…

Tout le monde a besoin d’amour. Malheureusement, ce n’est pas toujours facile de le trouver dans notre société moderne.

En France, selon l’INSEE, le nombre de personnes vivant seules a été multiplié par trois entre 1962 et 2019. Le pourcentage est passé de 6% à 17% de l’ensemble de la population et le total de célibataires atteindrait 18 millions en 2023.

À l’ère des réseaux sociaux et des applications de dating, trouver l’âme soeur est devenu encore plus difficile pour les hommes. Une étude menée par Tinder révèle que 80% des hommes se disputent 20% des femmes les moins attractives, tandis que 80% des femmes veulent les 20% d’hommes les plus attirants…

Autant dire que se mettre en couple est devenu un véritable parcours du combattant pour un jeune homme lambda, et les choses ne risquent pas d’aller en s’arrangeant.

Et si la solution à cette pénurie d’amour était l’intelligence artificielle ? Pouvons-nous imaginer un monde où chacun est pleinement épanoui sentimentalement et sexuellement grâce aux robots IA ?

Puces cérébrales et décharges de plaisir

C’est précisément ce que prédit Mo Gawdat, ancien cadre de Google. Selon lui, les robots humanoïdes sexuels ultra-réalistes vont bientôt rendre les relations intimes entre humains totalement obsolètes.

Invité par le podcast Impact Theory, l’ancien Chief Business Officer de Google X a affirmé que la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettront très prochainement d’avoir des expériences sexuelles indistinguables de la vie réelle.

Et si ce pronostic peut sembler surprenant, force est d’admettre que l’expert a des arguments solides. Il invite notamment à « penser à toutes les illusions que nous sommes à présent incapables de déchiffrer ».

Une réflexion qui évoque notamment la déferlante d’images et vidéos DeepFakes générés par l’IA qui inondent le web, désormais très difficiles à déceler à tel point que de nombreux internautes se laissent piéger chaque jour.

De plus, comme il le souligne, « le sexe se passe dans le cerveau, au bout du compte ». La partie physique n’est « pas difficile à simuler », comme l’humain le fait déjà depuis bien longtemps avec les sex toys pour homme et femme toujours plus sophistiqués.

Or, avec l’émergence de technologies comme l’implant cérébral Neuralink d’Elon Musk, permettant de connecter directement les machines au système nerveux, Mo Gawdat est convaincu que le besoin de partenaires humains sera éliminé.

D’après lui, ces dispositifs permettront de ressentir un véritable plaisir sexuel avec des robots ou même avec une IA. Dès lors, « pourquoi auriez-vous besoin d’un autre être » ?

Même les sentiments pourront être simulés

À la lecture de ces lignes, beaucoup d’entre vous s’offusquent sans doute de la confusion que nous commettons entre le sexe et l’amour.

Toutefois, Gawdat affirme que même les aspects émotionnels et mentaux d’une relation peuvent être recréés par le biais de signaux dans le cerveau.

À partir du moment où vous pensez qu’une illusion est réelle, le fait qu’un robot IA soit conscient ou non n’a plus aucune importance…

Ainsi, cet ancien poids lourd de Google est convaincu que le sexe physique avec des robots et les expériences sexuelles virtuelles basées sur l’IA seront des activités démocratisées dans un avenir proche.

Selon lui, « si nous pouvons vous convaincre que ce robot sexuel est vivant ou que l’expérience sexuelle dans un casque VR ou AR est vivante, c’est réel, donc vous êtes parti ».

La suite logique de Tinder et OnlyFans ?

La vision de Mo Gawdat peut sembler provocante, et même dystopique. Elle n’est pas sans rappeler le film « Her », dans lequel le protagoniste joué par Joaquin Phoenix tombe fol amoureux d’une IA type ChatGPT.

On peut aussi penser à la série Westworld de HBO, qui met en scène un vaste parc d’attractions où les visiteurs peuvent assouvir leurs fantasmes les plus sombres avec des robots humanoïdes plus vrais que nature.

Toutefois, force est de constater que ses prédictions s’accordent avec les récentes évolutions et intersections de l’IA, du commerce et de l’intimité.

En mai 2023, l’influenceuse Caryn Marjorie a créé un chatbot à son image basé sur GPT dénommé CarynAI. Depuis lors, plus de 1000 personnes ont payé pour un rendez-vous galant avec cette IA…

Autant dire que la misère sexuelle des hommes à travers le monde est un juteux filon, comme en témoignent les revenus massifs générés par les « créatrices de contenu » sur OnlyFans.

Oui, à l’heure où Belle Delphine peut gagner 10 millions de dollars en vendant l’eau de son bain pour 30 dollars la bouteille, il n’est pas inconcevable que les robots sexuels puissent connaître un succès massif.

La prochaine étape des chatbots érotiques

Dans le même temps, de nombreuses communautés s’organisent pour créer des chatbots IA non censurés afin de se livrer à des discussions érotiques pendant de nombreuses heures.

Les nouveaux modèles IA open source permettent de customiser librement la personnalité d’un chatbot, et certains s’en servent pour cloner la femme de leurs rêves.

Si ces personnes sont satisfaites juste en dialoguant avec un robot, nul doute qu’elles seront ravies à l’idée d’interagir physiquement avec son incarnation…

L’intelligence artificielle s’invite dans tous les domaines, et remplace déjà les coaches et les thérapeutes. Le philosophe Yuval Noah Harari redoute même qu’elle finisse par créer sa propre religion pour endoctriner les humains.

Un débat sur l’éthique et les considérations morales de l’IA semble impératif, mais rien ne peut arrêter la marche du progrès.

Si l’on peut craindre une déshumanisation malsaine des relations amoureuses et sexuelles, la possibilité de réaliser tous ses fantasmes et d’assouvir ses désirs pourrait permettre aux personnes seules de s’épanouir.

Le revers de la médaille est le risque que ces gens ne fassent plus aucun effort pour prendre soin d’eux et devenir plus séduisants, ou que les hommes et femmes en quête de rapports authentiques se sentent à leur tour délaissés…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous pour ou contre une telle technologie ? Seriez-vous prêt à coucher ou vous mettre en couple avec un robot ? Partagez votre avis en commentaire !