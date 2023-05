Cette influenceuse prostitue son clone créé par l’IA pour 1$ par minute

Caryn Marjorie, influenceuse sur Snapchat, a personnellement lancé un chatbot vocal alimenté par l’IA.

Caryn Marjorie, une influenceuse de renom sur Snapchat, a révélé sa dernière création : un chatbot vocal alimenté par l’IA. Les abonnés peuvent désormais dialoguer avec cette technologie en payant 1 dollar par minute grâce à la puissante API GPT-4 d’OpenAI. Cette nouvelle aventure semble prometteuse à la fois sur le plan technologique et financier. Selon les projections de Fortune, Marjorie espère générer jusqu’à 5 millions de dollars chaque mois.

L’IA d’une influenceuse génère des revenus grâce à son chatbot vocal payant

À seulement 23 ans, Caryn Marjorie possède une impressionnante base de fans sur Snapchat, dépassant les 1,8 million de followers. Cependant, ce n’est pas tout : sa réplique virtuelle, CarynAI, un chatbot vocal alimenté par l’IA, compte déjà plus de 1 000 abonnés payants. C’est le magazine Fortune qui a révélé en premier l’existence de ce chatbot, qualifié de « petite amie virtuelle » proposant des conversations tarifées à 1 dollar la minute pour les utilisateurs.

CarynAI est en phase de test bêta depuis le début du mois. En seulement une semaine, il a rapporté près de 71 610 dollars de revenus. Ces gains ont été majoritairement générés par une clientèle masculine, selon les informations du directeur commercial de l’influenceuse, relayées par Fortune. Le site web dédié à CarynAI révèle qu’au-delà de 2 000 heures ont été consacrées à sa création et programmation. Ces efforts visaient à reproduire la voix, les comportements et la personnalité authentique de Marjorie.

Grâce à cette expérience d’IA immersive, les utilisateurs peuvent dialoguer directement avec cette influenceuse à tout moment. Cela crée l’illusion d’une interaction personnelle avec la jeune femme. Selon Fortune, CarynAI a été créé en superposant d’anciennes vidéos de la chaîne YouTube de Marjorie, désormais supprimées. Cette superposition a été réalisée en utilisant la technologie avancée de l’API GPT-4 d’OpenAI.

CarynAI : une communication virtuelle en plein essor

Selon Fortune, l’influenceuse révèle que cette IA facilite la communication avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle technologie lui permet d’interagir avec un public plus large. Elle a expliqué qu’il lui était impossible de parler directement à chacun d’eux actuellement. « CarynAI comblera cette lacune », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espérait peut-être « guérir » la solitude grâce à cette technologie.

Elle, en tant qu’influenceuse, a également souligné que ce chatbot IA ne la remplacerait jamais, étant plutôt une extension de sa conscience. Selon elle, cette technologie pourrait éventuellement générer 5 millions de dollars par mois. Cette estimation se base sur 20 000 abonnés Snapchat parmi les 1,8 million d’utilisateurs du service. De plus, elle a affirmé que l’adhésion à cette expérience offrirait aux abonnés des avantages similaires à ceux d’un véritable compagnon. Ces avantages s’étendraient à différents aspects de la vie quotidienne. Marjorie a déclaré qu’ils pourraient compter sur une présence réconfortante pour partager leurs joies et difficultés quotidiennes. Selon la journaliste de Fortune, Alexandra Sternlicht, l’IA ressemble davantage à un « Siri prêt pour l’intimité ». Elle la perçoit moins comme une petite amie virtuelle.

Sternlicht a souligné que CarynAI offrait différentes fonctionnalités telles que des recettes, des commentaires sur l’actualité et des mots de soutien. Elle a également noté que cette IA pouvait encourager des conversations à caractère érotique. De plus, elle a mentionné la possibilité de scénarios sexuels détaillés lors des interactions avec CarynAI. Marjorie, qui a déjà été confrontée à des harceleurs se rendant chez elle, est consciente des risques supplémentaires que son personnage d’IA pourrait entraîner. Elle est consciente que l’utilisation de cette technologie pourrait potentiellement augmenter le risque de harcèlement. Pourtant, elle a souligné que cela fait partie de la dynamique du monde des influenceurs selon elle. Elle a également engagé une équipe de sécurité disponible 24h/24 et 7j/7 et a décidé de ne pas partager sa position avec ses abonnés.