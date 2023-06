Elon Musk va tester le Neuralink sur un humain : vers une fusion avec l’IA ?

L’expérimentation imminente de Neuralink, dirigée par Elon Musk, vise à établir une possible fusion entre le cerveau humain et l’IA. C’est une avancée révolutionnaire qui ouvre la voie à de nouvelles frontières technologiques.

Cette initiative audacieuse soulève des questions intrigantes sur les possibilités d’une fusion entre l’être humain et l’intelligence artificielle. Le projet Neuralink vise à créer une interface cerveau-machine permettant aux individus de communiquer directement avec les ordinateurs. Si les essais sur humains se révèlent concluants, cette technologie pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère.

Elon Musk envisage une fusion entre les individus et l’intelligence artificielle. Tout ça dans le but de maintenir leur avantage technologique et de rivaliser efficacement. Le PDG de Tesla croit en la possibilité d’une symbiose pour faire face aux avancées technologiques. Musk est persuadé que plutôt que de chercher à surpasser les machines, les membres de l’espèce humaine devraient s’allier à elles. L’objectif ultime de Neuralink consiste à créer un monde où l’homme et l’intelligence artificielle travaillent en symbiose. Cela pourrait renforcer mutuellement leurs capacités et réalisant davantage ensemble qu’individuellement.

En outre, Neuralink se dévoue à créer des implants cérébraux pour soulager la paralysie et la cécité. L’entreprise met l’accent sur des dispositifs aidant les personnes atteintes de Parkinson et d’autres troubles neurologiques. Ainsi, la société vise à mettre au point une technologie permettant d’établir une connexion transparente avec le cerveau humain. Cela dans le but de traiter une vaste gamme de maladies.

Suite aux révélations de Reuters sur les expérimentations animales de Neuralink, les autorités fédérales surveillent de près les activités de l’entreprise. L’an dernier, des personnels de Neuralink ont informé Reuters que la société avait précipité et négligé les interventions chirurgicales effectuées sur des primates. Cela comprend les porcins et les ovins, entraînant ainsi un nombre excessif de décès d’animaux. En même temps, Musk mettait une pression sur les employés afin d’obtenir la validation de la FDA. Le département des transports mène une enquête indépendante. Actuellement, une enquête est en cours pour déterminer si Neuralink a violé les lois en procédant au transport illicite d’agents pathogènes potentiellement dangereux.

Le bureau de l’inspecteur général du département de l’agriculture des États-Unis mène une enquête sur Neuralink pour d’éventuelles infractions aux réglementations de protection animale. Malgré les multiples demandes de commentaires adressées à Musk et à Neuralink au sujet des rapports de Reuters, aucune réponse n’a été donnée. Cependant, les pratiques de laboratoire de Neuralink n’avaient pas encore été inspectées par la FDA, selon un employé de l’entreprise.

Did you ever wonder what Elon Musk's masterplan is for society?



Ever wonder why he is really developing Neuralink, Tesla and Twitter?



After a deep investigation, I unfortunately found out. What I discovered is extremely terrifying.



Please do not read further unless you are… pic.twitter.com/4dTuVzL88z