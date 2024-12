Une nouvelle Freebox pour Noël ?! Free tease une annonce folle pour le 3 décembre !

L’opérateur Free n’a pas dit son dernier mot en 2024, apparemment. Une « édition limitée » est en vue et tout porte à croire qu’il s’agit d’une Freebox Ultra. Restez branchés pour ne pas rater l’annonce prévue aujourd’hui, le 3 décembre 2024 !

Free lance un teasing qui fait déjà beaucoup parler. Sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, l’opérateur a semé des indices laissant présager l’arrivée d’une édition spéciale.

Une annonce de dernière minutes

Après avoir marqué les esprits en janvier avec la Freebox Ultra, première box Wi-Fi 7 en France, l’opérateur prépare une nouvelle annonce. Alors que Bouygues Telecom et Orange prévoient de dévoiler leurs modèles phares, la Bbox Ultym et la Livebox 7, Free semble déterminé à rester en tête.

Free a semé la discorde sur ses réseaux sociaux avec des visuels ultra-mystérieux. Des messages cryptiques, des designs minimalistes à peine révélateurs, et une animation graphique futuriste qui hurle « technologie de pointe ».

« On lui déroule le tapis rouge… Rendez-vous mardi ! »

On lui déroule le tapis rouge.

Rendez-vous le 3 décembre ⏳ pic.twitter.com/fVeUo6ZgNU — Free (@free) December 1, 2024

Quoique, le court extrait vidéo semble révéler les contours familiers de la Freebox Ultra. Je reconnais l’affichage sur le dessus de la box avec son bouton glossy rond.

La vidéo s’achève avec l’annonce d’une édition limitée. Peut-être une Freebox Ultra rouge pour l’occasion ?

Les spéculations vont bon train

Fidèle à son habitude, Free joue la carte du suspense, transformant une simple annonce en événement national. Cette mystérieuse édition spéciale enflamme déjà l’imagination des fans et des abonnés, qui rivalisent de théories plus folles les unes que les autres :

Une Freebox révolutionnaire ou un player inédit qui ridiculiserait la concurrence ? Une offre limitée avec des services supplémentaires ? Ou pourquoi pas une percée technologique majeure dans la 5G ou la fibre, histoire de vraiment laisser Bouygues et Orange loin derrière ?

Free a régulièrement prouvé qu’il savait secouer le marché avec des innovations surprenantes. Et ce teasing, largement partagé sur Twitter et Facebook, montre bien que l’attente en vaut la peine, non ?

Quoi qu’il en soit, l’opérateur maîtrise l’art de piquer la curiosité. À ce propos, le nouveau boîtier TV promis depuis des mois, il se fait toujours attendre. (Ou pas)

Et au fait, vous avez une théorie sur ce que Free va dévoiler ou bien ça vous est égal puisque vous avez vécu une expérience pas très agréable chez cet opérateur ?

À vous la parole !

