SFR lance sa 1ère box 5G : mieux que la fibre optique ?

SFR vient de rattraper son retard sur ses concurrents avec sa 1ère box 5G. Cette offre a de quoi séduire avec des débits impressionnants, une flexibilité accrue et un tarif compétitif. Une véritable alternative de choix pour les domiciles encore non couverts par la fibre optique.

Depuis toujours, la fibre optique a été une option privilégiée pour ceux en quête d'une vitesse de connexion prometteuse. La nouvelle et 1ère box 5G de SFR pourrait toutefois changer la donne. La société tente de rattrapper son retard sur le marché des box 5G, certes. Mais vise aussi à offrir des performances proches de la fibre optique aux foyers en zone blanche. Reste à voir laquelle est la meilleure.

La 1ère box 5G de SFR : une solution prometteuse

SFR, un opérateur de télécommunications français, vient de lancer sa 1ère box 5G. La société marque son arrivée sur le marché des box 5G avec une offre plutôt intéressante. Elle propose un débit descendant pouvant atteindre 1,1 Gb/s et un débit montant de 100 Mb/s. En pratique, cette performance surpasse celle des fibres optiques de certaines zones. À noter que la qualité de la couverture réseau 5G est requise pour profiter pleinement de ces vitesses de connexion.

Cette box puise également son charme dans sa capacité à relier jusqu'à 128 appareils simultanément via le Wi-Fi 6. Elle est même équipée de trois ports Ethernet 1 Gbit/s pour des connexions filaires fiables. Ce qui en fait l'équipement pour les foyers ayant de nombreux appareils connectés nécessitant une stabilité accrue. Mieux encore, il n'y a aucune limite de données ! Ce qui en fait l'offre idéale pour les amateurs de streaming ou de jeux en ligne.

Une solution idéale pour les domiciles mal couverts et en zone blanche

Le déploiement de la fibre optique est encore loin de couvrir tout le territoire français. Et pour certaines zones, cela prendra peut-être des années. D'autant plus que les travaux de raccordement peuvent être coûteux, compliqués et sans garantie d'obtenir les débits promis.

SFR a alors perçu cette situation comme une opportunité pour proposer une solution innovante : sa nouvelle Box 5G. Ne nécessitant aucun travaux d'installation complexes, cette dernière est une alternative pratique et rapide pour accéder à l'internet haut débit. Il suffit de la brancher et appuyer sur le bouton ON/OFF, et vous voilà connecté.

Appels illimités et bouquet TV : une offre complète

En plus d'une connexion internet rapide et stable, SFR a pensé à compléter son offre avec des options attractives. Les utilisateurs de la box 5G disposent d'appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Ils ont également accès à 130 chaînes de télévision via l'application SFR TV. Cette offre triple-play n'a rien à envier aux offres fibre traditionnelles et pourrait séduire ceux qui cherchent un pack tout-en-un.

À quel prix ?

La Box 5G est proposée 39,99 € par mois sans engagement, variable selon l'éligibilité des zones. Toutefois, SFR ne manque pas de faire preuve d'une stratégie marketing remarquable. Ils fixent l'offre à seulement 29,99 € par mois pour les moins de 26 ans. Cette initiative vise à soutenir les étudiants et jeunes professionnels qui cherchent une connexion internet performante sans se ruiner.

