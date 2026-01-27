Box internet : la préférée des Français enfin dévoilée

La satisfaction des Français vis-à-vis de leur box internet progresse, mais toutes les offres ne se valent pas. En s’appuyant sur les retours des 2 800 abonnés, le baromètre télécoms 2026 dresse un état des lieux précis du marché.

Chaque année, le baromètre de satisfaction de Zone ADSL&Fibre est scruté de près par les abonnés comme par les opérateurs. L’édition 2026, basée sur une enquête menée auprès de 2 799 personnes, a livré un verdict attendu. Les Français sont globalement plus contents de leur box internet et une offre se détache nettement du lot.

Une médaille d’or qui ne surprend personne

Après avoir déjà brillé chez nPerf pour les performances de son réseau internet, de son Wi-Fi et de son mobile, Bouygues Telecom s’offre une nouvelle distinction. Cette fois, ce n’est pas la maison mère qui est mise en avant, mais sa marque low-cost. La B&YOU Pure Fibre décroche la médaille d’or et devient officiellement la box internet préférée des Français en 2025.

Avec une note globale de 3,6 sur 5, l’offre séduit avant tout par son rapport qualité-prix. Plus de trois quarts des abonnés jugent ce critère excellent. Tandis que deux clients sur trois estiment la qualité du réseau très bonne.

Cette reconnaissance s’explique par une formule simple, sans engagement, pensée pour les usages internet intensifs. La B&YOU Pure Fibre s’appuie sur une connexion fibre pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en débit qui descend selon l’éligibilité, accompagnée d’un Wi-Fi 7 de dernière génération.

Le contraste est saisissant avec une autre offre de Bouygues Telecom. La Bbox Ultym, pourtant positionnée comme premium, figure parmi les déceptions de l’année. Un abonné sur trois se dit insatisfait de son rapport qualité-prix. Notamment à cause d’un tarif jugé élevé, qui dépasse les 50 euros par mois après la première année.

Certaines box internet commencent à accuser leur âge

À l’autre extrémité du classement, une vieille connaissance concentre les critiques. La Freebox Révolution Light hérite du titre peu enviable de box internet la moins bien évaluée en termes de satisfaction client. 40 % des abonnés jugent la qualité du réseau insuffisante. Un ressenti qui se retrouve aussi du côté des services TV.

Malgré un prix attractif et l’absence d’engagement, cette box internet souffre de son ancienneté technique. Son débit plafonné à 1 Gb/s en téléchargement et son Wi-Fi 5 peinent à répondre aux usages actuels. Le boîtier TV, toujours suivi côté logiciel, montre également ses limites avec une interface plus sujette aux bugs et aux problèmes de stabilité que les équipements plus récents de l’opérateur.

Dans le détail, le baromètre montre des leaders par usage. La Livebox Max d’Orange s’impose sur la qualité du réseau. Alors que la Freebox Ultra reste la référence pour l’expérience TV. À l’inverse, certaines offres décrochent selon les critères. La Freebox Révolution Light sur le réseau, la SFR Box Power sur la télévision et la Bbox Ultym sur le rapport qualité-prix.

📊 Par critère, nous retrouvons des leaders clairs côté #boxinternet :



🌐 Livebox Max : meilleure qualité de #reseau

📺 Freebox Ultra : meilleure expérience #TV

💰 B&YOU Pure Fibre : meilleur rapport qualité/prix pic.twitter.com/0Cp3kjEDYg — Zone ADSL&Fibre (@zoneadsl) January 26, 2026

Des abonnés globalement plus satisfaits, mais encore exigeants

Au-delà du podium, le baromètre télécoms 2026 révèle une tendance encourageante. Près de 75 % des abonnés se déclarent satisfaits de leur box internet. Et plus de 80 % le sont de leur forfait mobile. Les écarts entre les opérateurs continuent de se réduire. Les notes globales sont comprises entre 3,2 et 3,7 sur 5 pour l’internet fixe. Cette homogénéité traduit une amélioration progressive de l’expérience client.

Comme le souligne Benjamin Gervais, fondateur de Zone ADSL&Fibre, la satisfaction progresse d’année en année, même si des axes d’amélioration subsistent. Le principal point de tension reste la qualité du réseau internet. Sur le fixe, près d’un tiers des abonnés se disent encore insatisfaits. Ce chiffre est nettement supérieur à ceux observés pour le service client ou les services TV.

Cette exigence s’explique par l’importance croissante des usages numériques au quotidien, où stabilité, débit réel et fiabilité sont devenus essentiels. À l’inverse, le mobile affiche une satisfaction plus élevée et une grande stabilité dans le classement. Avec des notes souvent proches de 4 sur 5.

Si le marché des box internet tend vers une satisfaction plus homogène, certaines offres tirent leur épingle du jeu. La B&YOU Pure Fibre est alors la valeur sûre du moment. Pendant que d’autres box internet, plus anciennes ou trop chères, rappellent qu’en matière de télécoms, l’innovation et le juste prix restent les clés pour séduire durablement les Français.

