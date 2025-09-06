Wi-Fi 7 – Top des meilleures boxes pour cette nouvelle tech

Savez-vous que le Wi-Fi 7 est jusqu’à 4,8 fois plus rapide que la génération précédente ? C’est la promesse d’une connexion internet capable d’atteindre des débits phénoménaux. Une telle performance demande une box à la hauteur. Nous avons sélectionné pour vous le top des meilleures boxes qui vous feront profiter pleinement de toute la puissance du signal Wi-Fi 7.

Le Wi-Fi 7 est la nouvelle génération de connectivité sans fi. Cette norme est conçue pour répondre aux besoins des foyers ultra-connectés et des usages numériques les plus exigeants. Elle introduit une largeur de canal de 320 MHz, soit le double de celle du Wi-Fi 6, avec des débits théoriques allant jusqu’à 46 Gb/s.

Cela signifie des téléchargements ultra-rapides, une fluidité optimale en streaming 8K. Le signal assure une réactivité optimale pour le cloud gaming ou la réalité virtuelle. Pour davantage de compréhension, je vous invite à lire l’article de notre collègue Narindra intitulé Qu’est-ce que le Wi-Fi et comment ça marche ?

L’une des innovations majeures est le Multi-Link Operation (MLO). Cette technologie permet à un appareil de se connecter simultanément sur plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Cela réduit considérablement la latence et les risques d’interférences. Le Wi-Fi 7 améliore aussi la gestion des connexions multiples. Il est capable de maintenir des performances élevées même dans des environnements saturés, comme les logements équipés de nombreux objets connectés.

Au-delà du débit maximal, la compatibilité avec la fibre optique et le support du Wi-Fi 7 sont devenus des éléments clés pour les foyers connectés. L’offre associée peut aussi inclure des services additionnels ou un tarif avantageux sur la durée. Enfin, la capacité de la box à maintenir une connexion fluide dans toutes les pièces du logement fait toute la différence pour les utilisateurs exigeants.

6. Freebox Pop qui voit double

La Freebox Pop, malgré son ancienneté (lancée en 2020), a été mise à jour en mars 2024 pour les clients fibre. Elle est désormais compatible avec la norme Wi-Fi 7. C’est ce qu’on pourrait appeler de manière grossière du « faux Wi-Fi 7 ». Elle prend en charge les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, mais pas la bande de 6 GHz.

Cette lacune sacrifie une partie de l’essentiel des débits du Wi-Fi 7, mais pour un forfait du milieu de gamme, elle propose de belles caractéristiques techniques. Elle offre un débit max de 5 Gb/s en téléchargement partagé (2,5 Gb/s max sur un seul appareil) et 900 Mb/s en envoi.

Le forfait inclut la téléphonie illimitée et jusqu’à quatre répéteurs Wi-Fi 7, ce qui est très généreux pour le prix. L’offre de base est à 29,99 € par mois, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. C’est une bonne option pour les personnes qui veulent une box récente sans payer un prix élevé.

Son boîtier compact et son Player Pop sous Android TV, qui donne accès à de nombreuses applications, en font une solution très complète. Egalement disponible dans une offre dual-play, la Freebox Pop S est à 23,99 € par mois. L’offre reste sans engagement et sans augmentation de prix pendant 5 ans. Pensez également à lire notre Top des box internet à moins de 25€ par mois.

5. Livebox Infinity, la montée en gamme chez Orange

À la cinquième place de ce top des meilleures boxes Wi-Fi 7, la Livebox Infinity d’Orange vient bousculer les standards du milieu de gamme. Contrairement aux modèles bi-bandes comme la Boîte Sosh Fibre ou la Freebox Pop, cette box est tri-bande et certifiée Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance. Elle prend en charge les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ainsi que les technologies avancées comme le Multi-Link Operation (MLO) et le canal 320 MHz, garantissant une connexion ultra-stable et des débits élevés.

Elle offre jusqu’à 10 Gb/s en fibre FTTH, avec un port SFP+ 10G et quatre ports Ethernet 2.5G. Deux répéteurs Wi-Fi 7 sont inclus sur demande pour étendre la couverture. Côté services, elle intègre Netflix Essentiel, Prime Video, la TV d’Orange, et la téléphonie illimitée vers fixes et mobiles.

Son design moderne est éco-conçu, avec une coque en plastique recyclé, un écran E-Ink basse consommation, et un mode de veille profonde. Elle embarque aussi un assistant vocal intégré et un module Thread pour les objets connectés. Cette box est accessible dès 49,99 € par mois, sans engagement, avec prix garanti pendant 24 mois.

La Livebox Infinity s’adresse à ceux qui veulent une connexion haut de gamme, des services inclus, et une approche durable, sans pour autant grimper dans les tarifs premium comme la Freebox Ultra.

4. B&YOU Pure Fibre, la connexion très haut débit sans superflu

L’offre B&YOU Pure Fibre est une réponse directe de Bouygues Télécom à la concurrence. Elle a été conçue comme un forfait single-play, ce qui signifie qu’elle ne propose que la connexion Internet, sans TV ni téléphonie. Et pour cette connexion, elle propose ce que Bouygues a de meilleur : sa Bbox Ederson compatible Wi-Fi 7. Cette offre est la plus intéressante sur le plan technologique pour son prix.

Le Wi-Fi 7 de Bouygues est tri-bande et certifié, ce qui est un avantage considérable par rapport aux offres bi-bandes de Free et Orange. Elle offre un débit symétrique de 8 Gb/s. Il s’agit d’une performance impressionnante pour le prix de 23,99 € par mois. L’offre est sans engagement et le prix n’augmente pas.

Technologiquement parlant, c’est une option beaucoup plus intéressante que la Freebox Pop S. L’offre s’adresse à un public de technophiles qui n’ont pas besoin de la télévision et de la téléphonie fixe. Avez-vous déjà lu que Votre téléviseur vous espionne ?

3. SFR Box 10+, une box éco-conçue et performante

Dans le top 3 des boxes Wi-Fi 7, la SFR Box 10+ a aussi décroché la certification Wi-Fi Alliance. Elle fonctionne sur trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Ses performances sont à la hauteur de son prix. Les débits symétriques atteignent 8 Gb/s. De nouveaux répéteurs Wi-Fi 7 sont également inclus sur demande pour accompagner le routeur.

La SFR Box 10+ se démarque surtout par son aspect écologique et ses fonctionnalités pour les personnes malvoyantes. Elle est éco-conçue, avec un mode basse consommation et un suivi de la consommation. Son écran E-ink est basse consommation. Elle a aussi un mode de mise en veille profonde et des retours sonores et des inscriptions en braille au niveau des connectiques. De plus, elle intègre un module de connectivité Thread. Elle relie les appareils connectés sur un réseau ultra-sécurisé. L’offre est proposée à 44,99 € par mois.

2. Bbox Wi-Fi 7 (Bbox ultym), la certifiée

Proposée à 44,99 € par mois, la Bbox Wi-Fi 7 est la réponse de Bouygues Télécom sur le marché. Elle est considérée par de nombreux experts comme le meilleur Wi-Fi 7 du marché. Pour cause, elle est la seule à avoir été certifiée par la Wi-Fi Alliance au moment de son lancement. Cette box intègre toutes les fonctionnalités majeures de la norme, comme le MLO et le canal de 320 MHz.

Le grand atout de la Bbox Wi-Fi 7 est sa technologie tri-bande, qui garantit une connexion stable et des débits élevés. Les débits filaires atteignent 8 Gb/s. Bouygues a également mis au point des répéteurs Wi-Fi 7 pour accompagner son routeur. L’interface d’administration de la Bbox propose de nombreuses options pour personnaliser le réseau Wi-Fi.

Bien que son offre TV et de services de streaming soit la moins complète des quatre grands FAI, le prix reste compétitif. Il s’agit donc d’un excellent choix pour ceux qui veulent une connexion de qualité pour le jeu en ligne ou le streaming 4K.

1. Freebox Ultra au top des meilleures boxes Wi-Fi 7

Sur la plus haute marche du podium, la Freebox Ultra est sans conteste la grande gagnante de ce classement. Elle a été la première box Wi-Fi 7 en France et elle a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie. C’est un boîtier élégant et discret qui est un concentré de technologie. Elle est la première box au monde à être dotée d’une connectivité Wi-Fi 7 quad-bande, une première mondiale qui la démarque de la concurrence.

En plus des bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, elle utilise la bande de 60 GHz. Cela lui autorise à atteindre des débits ultra-rapides et offre des performances exceptionnelles sur le réseau local. L’offre Freebox Ultra ne se contente pas d’être un monstre de puissance technique. Elle intègre également de nombreux services de streaming, ce qui est son principal atout.

Les abonnés ont accès à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Canal+ La chaîne, ce qui en fait un forfait idéal pour tous les passionnés de films et de séries. La box est dotée d’un port SFP+ 10G et de quatre ports Ethernet 2.5G. Elle est proposée à 59 € par mois. Une offre plus simple, la Freebox Ultra Essentiel, est également disponible à 39,99 € par mois.

La Freebox Ultra est compatible avec les dernières normes domotiques, comme Matter et Thread. Cet aspect en fait une véritable passerelle pour les maisons connectées. Elle peut ainsi centraliser les objets intelligents du foyer avec une sécurité renforcée. C’est surtout grâce à son pare-feu intégré et ses mises à jour automatiques.

