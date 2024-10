Free annonce une fuite massive : vérifiez vite vos données

Les abonnés Freebox sont en alerte. Free a révélé une fuite massive de données personnelles incluant des noms, prénoms, adresses et coordonnées. Cette nouvelle remet en question la sécurité des informations sensibles dans le secteur des télécommunications, déjà sous pression.

Free a averti ses abonnés d’un accès non autorisé à leurs informations personnelles. Apparemment, un pirate a réussi à pénétrer la base de données de l’opérateur. Le hacker a ainsi pu accéder à des données sensibles comme les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses des clients.

Fuite massive chez Free ? En voilà une autre cyberattaque qui s’ajoute à la liste

Heureusement, les mots de passe et informations bancaires des victimes n’ont pas été touchés. L’opérateur affirme avoir pris “toutes les précautions possibles” pour prévenir de futurs incidents et protéger les données clients.

Mais la menace reste sérieuse et inquiétante car cette fuite met les clients Freebox impactés en danger.

Les cybercriminels pourraient utiliser ces informations pour des tentatives de phishing précises. Ils pourraient également organiser des arnaques téléphoniques, en se faisant passer pour des employés de Free.

Dans un communiqué dédié aux abonnés, la société prévient ses clients. “Il est possible que vous receviez des appels indésirables qui semblent provenir de Free (ou d’un autre organisme) mais qui en réalité ne le sont pas”

Si vous êtes un client Freebox, nous vous recommandons de bien prendre en compte cet avertissement.

Cette fuite soulève des doutes concernant l’efficacité des mesures de sécurité actuelles. Sans parler de la capacité des télécoms à préserver la confidentialité des informations personnelles.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Free est victime de cyberattaque. En mars dernier, Free avait déjà été confronté à une faille, permettant à certains abonnés de voir les factures d’autres clients.

Récemment, SFR a aussi été attaqué, compromettant 50 000 dossiers clients avec des données personnelles sensibles.

Les télécoms ne sont pas les seuls en cause, soyez prudent !

En effet, les fuites de données s’étendent bien au-delà des télécoms. Des enseignes comme Boulanger, Cultura, Truffaut et Meilleurtaux ont aussi été touchées.

Ces cyberattaques récentes ont exposé les informations personnelles de millions de Français. Cela alimente un marché noir en pleine expansion, où ces données sont revendues.

D’après le chercheur en cybersécurité Clément Domingo, alias SaxX, les données des 80% des français sont entre les mains des hackers. Tout porte à croire que les entreprises et les autorités ont du mal à sécuriser les dossiers des citoyens dont elles disposent.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a posé des bases solides, certes. Mais ces fuites récurrentes révèlent que des mesures supplémentaires sont indispensables.

Des audits plus réguliers, des sanctions plus strictes en cas de manquements et l’adoption de technologies de chiffrement renforcées pourraient par exemple aider.

Vous et moi qui sommes de citoyens, de notre côté, devons faire preuve de prudence, le minimum indispensable pour notre sécurité.

Personnellement, je me méfie des offres trop intéressantes proposées par téléphone, ou par sms. Chaque fois que je constate quoi que ce soit d’anormal, je préviens mon établissement bancaire et je change mes mots de passe.

J’utilise même le système de double authentification pour mes comptes : e-mail, espace client, etc.

Si vous connaissez d’autres mesures de prévention, n’hésitez pas à les partager dans le commentaire. Cela pourrait aider des millions de personnes à sécuriser leurs informations sensibles.

