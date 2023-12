Voici la Freebox la moins chère, et ce n’est pas celle que vous croyez

Choisir la bonne Freebox peut être un véritable casse-tête. Alors, quelle est la Freebox la moins chère ? La réponse pourrait vous surprendre.

Beaucoup pensent connaître la Freebox la moins chère, mais la réalité pourrait vous étonner. Dans le monde des offres internet, les apparences peuvent être trompeuses, et ce qui semble être une bonne affaire à première vue peut se révéler plus coûteux à long terme. Examinons de plus près les offres de Free pour déterminer quelle est réellement la Freebox la moins chère.

La Freebox Révolution : un prix attractif mais éphémère

La Freebox Révolution, souvent perçue comme la solution la plus économique, propose un tarif de lancement très attractif à 19,99 euros par mois. Cette offre d’entrée de gamme inclut des services complets : internet haut débit avec la fibre jusqu’à 1 Gb/s, les appels illimités, et un large choix de 220 chaînes TV via l’application OQEE by Free. Elle offre également des bonus appréciables tels que 50 chaînes de la TV by Canal, Canal+ Séries pour un an, et Amazon Prime Video pendant six mois, sans oublier un lecteur Blu-ray intégré.

Pourtant, ce tarif avantageux n’est valable que durant la première année. Par la suite, le prix mensuel augmente significativement pour atteindre 44,99 euros. Ainsi, sur deux ans, le coût total s’élève à 780 euros et atteint 1320 euros sur trois ans. Cette hausse importante du tarif doit être prise en compte dans l’évaluation globale du coût.

La Freebox Pop : un rapport qualité/prix avantageux sur la durée

En comparaison, la Freebox Pop, considérée comme une offre de milieu de gamme, se révèle être un choix judicieux à long terme. Elle propose des services haut de gamme à un prix raisonnable : fibre jusqu’à 5 Gb/s, Wi-Fi 6, répéteur Wi-Fi, 220 chaînes TV via le décodeur OQEE by Free, et les appels illimités.

En plus de tout cela, elle inclut des avantages supplémentaires comme le forfait Free à moitié prix, Canal+ Séries pour un an, Amazon Prime Video pour six mois, Disney+ pour trois mois, et une option pour un Apple TV 4K à tarif réduit.

Son tarif est de 29,99 euros par mois la première année, puis passe à 39,99 euros par mois. Bien que plus chère que la Freebox Révolution durant la première année, son coût sur deux ans est de 840 euros. Sur trois ans, elle atteint le même prix que la Révolution, mais devient plus avantageuse par la suite.

Quel choix entre la Freebox Révolution et la Freebox Pop : laquelle est la moins chère ?

Le choix entre ces deux offres dépend de vos habitudes de consommation et de votre vision à long terme. Si vous avez tendance à changer régulièrement d’offre internet, la Freebox Révolution peut s’avérer plus intéressante durant la première année.

En revanche, si vous préférez une solution stable sur plusieurs années, la Freebox Pop est clairement le choix le plus économique. Non seulement elle devient moins coûteuse sur le long terme, mais elle offre également une gamme de services plus complète.